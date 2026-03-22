連日受到美國、伊朗戰爭影響，中油擴大吸收還是撐不住，宣布油價明（23）日凌晨零時調漲，汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，也是中油繼本月9日後再度漲價。油價變貴讓怎麼開車最省油成為眾多車主的熱門問題，過去三菱汽車、台灣中油曾提供13招開車、保養及上路前的省油招數，提醒車主們除了買了買適用車型以外，還得靠個人駕駛習慣才能真正省到錢。
撐不下去！中油油價明調漲：95無鉛汽油破32元
受到美國、伊朗戰爭影響，加上荷姆兹海峽航運受阻，以及煉油廠遇襲，亞鄰國家油價逐步攀升。中油在昨日宣布明（23）日凌晨零時起，各調漲汽、柴油價格1.8元及1.4元，零售價格調整為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。
怎麼開車最省油？13招開車上路、保養必學省錢招
油價再度變貴讓加油站湧現加油車潮，連帶也讓開車如何最省錢、最省油成為眾多車主的問題。根據三菱汽車、台灣中油過去分享，要真正省到油錢，除了買適用的車型外，還得靠車主保持良好的駕駛習慣，提供開車、保養及上路前的省油小撇步。
🟡開車省油6招攻略
1️⃣高速行駛時勿將排檔桿切入低速檔位
如果是自排車，在平常駕駛時須放在D檔，車輛會依據車速及負荷決定最佳的檔位，勿在高速行駛時將排檔桿切入低速檔位，因為此舉不但耗油而且會使引擎因超速運轉而損壞。如果是手排車，換檔換得太早或太晚，都會產生強烈的摩擦現象。數據統計指出車速在40公里時，二檔比高檔多耗10%~20%的汽油，一檔比高檔多耗30%~50%的汽油。
2️⃣減少冷氣的使用
冷氣是靠引擎的動力來帶動，所以會消耗大量的動力，因此當行駛於郊外空氣新鮮的路段或天氣不熱時，可適時關閉冷氣，以減少引擎負荷，降低油耗。
3️⃣保持車速
在高速公路上，車速維持在60～90公里是最省油的，不論低於60或是高於90，都相當耗油，因為車子要轉速以符合減速或加速，而每變一次速，汽油的燃耗就增加。一般道路最經濟省油的速度是在40~65公里的範圍內，此範圍內的時速不但不致浪費汽油且空氣的阻力不大，故較省油。
4️⃣不要快速起步
開車最會耗油的駕駛習慣就是快速起步，當車子由靜止狀態到移動，必須由低速檔加油起步，此時引擎會提供額外的汽油供加速使用，而行駛於忽駛忽停的市區，往往在快速起步、迅速提升車速的同時，又要踩煞車以控制安全的行車距離，這樣就白白浪費了加速時的汽油。所以不論大小各型車輛，當通過紅綠燈或平交道停車再開時，均應緩速起步、輕踩油門。
5️⃣盡量避免轉彎、變換車道
開車最省油的路線就是筆直向前，因為筆直前進時引擎的轉速能夠保持平穩，而轉彎時車輛必須先減速，過彎後還要加速，所以較耗油，因此事先規劃好行車路線，並隨時收聽路況廣播，可避免壅塞路段，又可節省汽油、縮短開車時間。
6️⃣不必要的東西不要放車上
車子的負荷愈重，帶動車輛所須耗的汽油就愈多，因此平時應隨時保持車上的清潔，特別是後行李箱內，除了隨車工具及必備的物品外，若不是每天要用的東西則將它拿出，待要用到時才放入，例如腳踏車、釣具、運動用品等，將平時不會用到的東西取出來減輕車輛的負荷，如此也可節省汽油。
🟡保養及上路前省油攻略
1️⃣經常清潔或換新空氣過濾器。
2️⃣定期維護燃燒系統，確保燃油噴嘴（或化油器）、火星塞等之清潔與堪用。
3️⃣按時更換機油及濾清器，確保引擎機件之良好潤滑。
4️⃣選用適當油料，避免造成引擎損害，也可能增加耗油量。
5️⃣油不要加太滿，跳停即可，以免油料溢散。
6️⃣輪胎應保持適當胎壓，確保車輛良好之省油性與抓地力。
7️⃣非必要東西勿堆置車內，減少車內裝飾，以免增加車內負載。
8️⃣引擎發動後至起步之時間盡量縮短，減少怠速時間。
9️⃣經常注意引擎散熱系統，確保車輛引擎維持正常工作溫度。
資料來源：台灣中油、三菱汽車
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受到美國、伊朗戰爭影響，加上荷姆兹海峽航運受阻，以及煉油廠遇襲，亞鄰國家油價逐步攀升。中油在昨日宣布明（23）日凌晨零時起，各調漲汽、柴油價格1.8元及1.4元，零售價格調整為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。
油價再度變貴讓加油站湧現加油車潮，連帶也讓開車如何最省錢、最省油成為眾多車主的問題。根據三菱汽車、台灣中油過去分享，要真正省到油錢，除了買適用的車型外，還得靠車主保持良好的駕駛習慣，提供開車、保養及上路前的省油小撇步。
🟡開車省油6招攻略
1️⃣高速行駛時勿將排檔桿切入低速檔位
如果是自排車，在平常駕駛時須放在D檔，車輛會依據車速及負荷決定最佳的檔位，勿在高速行駛時將排檔桿切入低速檔位，因為此舉不但耗油而且會使引擎因超速運轉而損壞。如果是手排車，換檔換得太早或太晚，都會產生強烈的摩擦現象。數據統計指出車速在40公里時，二檔比高檔多耗10%~20%的汽油，一檔比高檔多耗30%~50%的汽油。
冷氣是靠引擎的動力來帶動，所以會消耗大量的動力，因此當行駛於郊外空氣新鮮的路段或天氣不熱時，可適時關閉冷氣，以減少引擎負荷，降低油耗。
3️⃣保持車速
在高速公路上，車速維持在60～90公里是最省油的，不論低於60或是高於90，都相當耗油，因為車子要轉速以符合減速或加速，而每變一次速，汽油的燃耗就增加。一般道路最經濟省油的速度是在40~65公里的範圍內，此範圍內的時速不但不致浪費汽油且空氣的阻力不大，故較省油。
開車最會耗油的駕駛習慣就是快速起步，當車子由靜止狀態到移動，必須由低速檔加油起步，此時引擎會提供額外的汽油供加速使用，而行駛於忽駛忽停的市區，往往在快速起步、迅速提升車速的同時，又要踩煞車以控制安全的行車距離，這樣就白白浪費了加速時的汽油。所以不論大小各型車輛，當通過紅綠燈或平交道停車再開時，均應緩速起步、輕踩油門。
5️⃣盡量避免轉彎、變換車道
開車最省油的路線就是筆直向前，因為筆直前進時引擎的轉速能夠保持平穩，而轉彎時車輛必須先減速，過彎後還要加速，所以較耗油，因此事先規劃好行車路線，並隨時收聽路況廣播，可避免壅塞路段，又可節省汽油、縮短開車時間。
6️⃣不必要的東西不要放車上
車子的負荷愈重，帶動車輛所須耗的汽油就愈多，因此平時應隨時保持車上的清潔，特別是後行李箱內，除了隨車工具及必備的物品外，若不是每天要用的東西則將它拿出，待要用到時才放入，例如腳踏車、釣具、運動用品等，將平時不會用到的東西取出來減輕車輛的負荷，如此也可節省汽油。
1️⃣經常清潔或換新空氣過濾器。
2️⃣定期維護燃燒系統，確保燃油噴嘴（或化油器）、火星塞等之清潔與堪用。
3️⃣按時更換機油及濾清器，確保引擎機件之良好潤滑。
4️⃣選用適當油料，避免造成引擎損害，也可能增加耗油量。
5️⃣油不要加太滿，跳停即可，以免油料溢散。
6️⃣輪胎應保持適當胎壓，確保車輛良好之省油性與抓地力。
7️⃣非必要東西勿堆置車內，減少車內裝飾，以免增加車內負載。
8️⃣引擎發動後至起步之時間盡量縮短，減少怠速時間。
9️⃣經常注意引擎散熱系統，確保車輛引擎維持正常工作溫度。