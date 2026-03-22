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▲台北市長蔣萬安（右五）、觀傳局長余祥（右三）出席「 Eid-al-Fitr in Taipei 同慶開齋 再聚臺北」開齋節活動。（圖／北市府提供）

總統賴清德昨日出席活動時表示，經過經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，台電目前正著手準備相關程序，預計本月底將重啟計畫送交核安會審議。賴清德今（22）日再度表示，核三廠二號機在2025年5月17日停止運轉之後，台灣就成功地進入非核家園，重啟是為了AI。對此，台北市長蔣萬安今日表示，寧可中央、民進黨政府「回頭是岸」。蔣萬安今天下午出席「 Eid-al-Fitr in Taipei 同慶開齋 再聚臺北」開齋節活動，對於賴清德發言，媒體問是否是硬拗？或邏輯錯亂？蔣萬安回應說，看到很多民眾都有這樣的討 論，但是為了國家長遠好，我們寧可中央、民進黨政府「回頭是岸」。蔣萬安說，證明過去民進黨推動的反核政策是完全錯誤，也耽誤了台灣關鍵的發展，所以民黨政府一定要以此為鑒，絕對不要以意識形態掛帥來治理國家，而且必須要務實的面對 ，為過去錯誤的政策負起責任。媒體追問，賴清德稱重啟核二、核三的話，是有一定前提跟條件，蔣萬安說，他說過，絕對不要耽台灣關鍵發展的時間，所以必須要務實的面對，接下來對於台灣長遠發展好的事情，我們寧可錯誤的政策即刻懸崖勒馬、回頭是岸，但是絕對要以此為戒，民進黨政府絕對不能以意識型態掛帥。