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▲高以翔前女友Bella（如圖）挺孕肚，宣布懷孕的好消息，有粉絲幽默留言：「有吃飽喔」、「吃了幾碗」。（圖／翻攝自Bella IG@bella_navy4life）

已故男星高以翔的前女友 Bella（蘇湘涵）迎來人生新篇章！去（2025）年才驚喜宣布嫁給圈外男友的她，近期在社群平台曬出孕肚照，開心官宣懷孕喜訊。看到她一路走過低潮、如今即將升格人母，讓許多死忠粉絲與好友感動不已，紛紛湧入留言區獻上祝福。Bella在IG曬出自己穿著比基尼、挺著明顯孕肚的照片。她以中英文寫下初為人母的喜悅：「We made a tiny human. Coming soon，小小的你，正慢慢靠近」，字裡行間洋溢著即將迎接新生命誕生的幸福與期待。回顧Bella的感情路，2019年痛失摯愛高以翔後，她花了長達4年的時間療傷，才漸漸走出陰霾。2025年她驚喜宣布與在上海聚會認識的圈外男友步入婚姻。當時她以長文告白丈夫：「他是我最大的支持，也是我最深的依賴。」當時Bella宣布婚訊時，經紀人曾出面代為感謝外界祝福，並澄清小倆口並非雙喜臨門，希望外界給予低調的男方一些空間。沒想到時隔不到一年，送子鳥就悄悄報到，證實了兩人愛的結晶即將降臨。看到Bella從悲痛中走出來，準備迎接一家三口的新家庭，粉絲與親友們紛紛湧入IG留言祝賀。大家激動表示：「OMG最辣媽咪！！」、「Such a beautiful Mama. So excited for you」、「恭喜Bella，好開心」、「Already so in love with this tiny human」。有趣的是，除了滿滿的感動與祝福，底下還有粉絲看著她的孕肚搞笑歪樓留言：「有吃飽唷」、「吃了幾碗」，讓喜事更添溫馨可愛的氛圍。