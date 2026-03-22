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▲BTS防彈少年團的光化門演唱會，聚集萬名觀眾朝聖。（圖／Netflix）

BTS光化門開唱擾民 隊長RM長文道歉

光化門入場觀眾說法不一 警方4.8萬人VS.官方10.4萬人

▲BTS光化門演唱會送上8首新歌首唱。（圖／Netflix）

▲▼根據HYBE統計，約有10.4萬名觀眾朝聖光化門演唱會，但警方則估算只有4.8萬人。（圖／Netflix）

BTS防彈少年團昨（21）日晚在光化門廣場舉辦演唱會，這是他們時隔2年半的合體演出，韓國政府全力支持，把維安等級拉到最高，動員約1萬5000名警消與5400件設備進行人流控管與安檢，整個市中心封路管制，但也因連路過民眾都需接受檢查，引爆交通與民生不便爭議；演出結束後，隊長RM透過Weverse發出長文，親自向受影響的市民與商家致歉，坦言「對於因交通管制、噪音等不便而受到影響的大家，真的很抱歉，也非常感謝與包容。」同時，官方與警方對於現場觀眾統計出現落差，HYBE公布約10萬4000人，首爾市則估算高峰約4萬8000人。BTS過去曾登上聯合國演講，走遍歐美各大頒獎典禮，是韓國輸出K-POP文化的重要指標。這次時隔2年半發片回歸，韓國政府也全力支援，不僅同意在歷史地標光化門廣場舉辦演唱會，還動員1萬5000名警力維安，包含高空監測車、照明車與可折式圍欄等5400件設備，從地面到空中全面控管整個區域。封路之外，不論是入場粉絲或路過民眾，都需經過安檢才能通行，也因此引發交通與民生影響抱怨聲浪。對此，RM在演出結束後發文致歉，提到「經過4年這段漫長等待後，我們7名成員再次聚在一起，在別具意義的光化門與大家見面。為了讓這次回歸舞台能夠平安順利完成，我們想向所有給予我們毫無保留的體諒與支持的人，表達最真摯的感謝。」他也向在龐大人潮中維持安全的警察、消防、政府與地方單位致上謝意，並再次表示，對於因交通管制與噪音受到影響的市民、商家與上班族感到抱歉，同時感謝大家的體諒與包容，這份心意不會被視為理所當然，會一直記在心裡。這次的BTS演唱會，警方公布觀眾人數為4萬8000萬人，但BTS所屬公司HYBE表示，當天聚集在光化門廣場的觀眾約為10萬4000人。演出結束後，警方持續人潮管制，並以舞台區為中心，統一引導人群往外側分散移動之外，也協助引導觀眾避開晚上10點前不停靠的景福宮站、光化門站、市廳站，改往較外圍的鐘閣站、西大門站等地離場返家。活動上，BTS以韓國傳統樂器與現代音樂元素交織開場，當50名舞者在景福宮上方平台列隊行進，隨後向兩側分開為BTS開出入場動線，成員們陸續現身後，由隊長RM高喊：「你好首爾，我們回來了！」正式揭開演唱會序幕，以融合韓國傳統民謠《阿里郎》旋律的〈Body to Body〉作為開場曲，引發全場熱烈歡呼！這整場演出共帶來12首歌曲，其中包含8首《ARIRANG》專輯新歌〈BodytoBody〉、〈Hooligan〉、〈2.0〉、〈Aliens〉、〈FYA〉、〈SWIM〉、〈Like Animals〉、〈NORMAL〉全球首唱，以及經典舊歌《Butter》、《MIC DROP》、《DYNAMITE》、《MIKROKOSMOS》等。向所有一起參與光化門演出的各位，致上感謝。大家好，我們是防彈少年團。經過4年這段漫長等待後，我們7名成員再次聚在一起，在別具意義的光化門這個地方與大家見面。為了讓這次回歸舞台能夠平安順利完成，我們想向所有給予我們毫無保留的體諒與支持的人，表達最真摯的感謝。首先，感謝讓光化門廣場成為我們回歸舞台的所有人，也誠摯向在龐大人潮中努力守護現場安全、讓演出能在沒有重大事故下順利進行的警察、消防、政府以及地方自治團體相關人員，深深致上謝意。另外，對於因交通管制、噪音等大大小小不便而受到影響的市民朋友，還有光化門一帶的商家與上班族，我們也想真心的說一聲抱歉，同時也非常感謝大家的包容。大家用寬大的心接住了我們這場演出，這份溫暖的體諒，我們絕對不會視為理所當然，會長久放在心裡記住。還有最重要的，我們的一切、也是我們的驕傲，親愛的ARMY！真的很謝謝大家在這麼長的時間裡，始終如一的相信我們、等著我們。當我們聽見廣場上滿滿都是你們的吶喊聲時，心裡真的湧上一股「啊，我們終於回來了」的激動。那麼多人聚在一起，大家依然彼此體諒、成熟又有秩序的享受演出，看到你們這樣，我們反而被深深打動了。就像一直以來一樣，你們永遠都是我們最大的驕傲，也想把這份真心的愛與感謝，送給透過螢幕另一端與我們同在的全世界ARMY。這次的光化門舞台，並不只屬於我們防彈少年團7個人，它是所有守護安全的人們的辛勞、市民朋友溫暖的理解，還有ARMY始終不變的愛，一起完成的舞台。我們會記得大家給予的這份巨大的愛與支持，在接下來防彈少年團繼續前進的旅程裡，帶來更深的感動與更好的音樂，也希望今天這份熱烈的回憶，能在大家的日常裡，長久留下像禮物一樣美好的心情。我們真的，幸福到不能再幸福了。 謝謝大家。2026年3月21日 防彈少年團敬上