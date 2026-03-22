由西拉雅國家風景區管理處主辦的「2026西拉雅森活節」，確定將於4月25日正式開跑，西拉雅國家風景區管理處表示，首周主打「熱氣球嘉年華」結合熱氣球繫留體驗，開幕當日還有光雕音樂會。今年特別攜手人氣IP屁財合作，於活動現場設置高達4公尺的屁財充氣氣球，打造吸睛的拍照打卡亮點；市集區也規劃闖關抽好禮、DIY手作體驗等多元活動。
🟡「2026台南熱氣球嘉年華」主要資訊：
活動日期：4月25日（六）－4月26日（日）
活動地點：官田遊客中心草原後方熱氣球區
熱氣球光雕秀：4月25日限定，18:30－20:00
美食市集：14：00－19：00（4月25日配合光雕秀延長至20：30）
🟡「2026台南熱氣球嘉年華」熱氣球繫留體驗：
📍門票／現場購票時間：
上午場：04:30–06:00（官田遊客中心大門口對面公車亭購票）
下午場：15:30–17:00（場內熱氣球搭乘處購票）
📍熱氣球繫留體驗兌換券時間：
先至「熱氣球搭乘兌換處」兌換為「搭乘券」後方可使用。
兌換時間：
上午：05:00–07:00
下午：15:30–18:00
📍熱氣球繫留體驗時間 ：
上午場 05:30－07:30
下午場 16:30－18:30
備註：繫留體驗視當日天氣狀況為準
🟡「2026台南熱氣球嘉年華」繫留體驗合作優惠：
台南市政府表示，此次活動入住合作飯店也有機會可以獲得限量「熱氣球繫留體驗兌換券」，名單如下。
烏山頭湖境會館、儷泉溫泉會館、儷景溫泉會館、景大度假莊園、關子嶺富野溫泉會館、柳營尖山埤渡假村、走馬瀨農場、大坑休閒農場、宇田商旅、南科贊美酒店、臺南凱撒趣淘漫旅、六二溫泉山房、禧榕軒大飯店
🟡「2026台南熱氣球嘉年華」交通接駁：
4月25、26日提供免費接駁車，旅客可從台鐵隆田站轉乘前往，或選擇租借YouBike輕鬆抵達會場。
資訊來源：西拉雅國家風景區管理處、台南市政府
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活動日期：4月25日（六）－4月26日（日）
活動地點：官田遊客中心草原後方熱氣球區
熱氣球光雕秀：4月25日限定，18:30－20:00
美食市集：14：00－19：00（4月25日配合光雕秀延長至20：30）
📍門票／現場購票時間：
上午場：04:30–06:00（官田遊客中心大門口對面公車亭購票）
下午場：15:30–17:00（場內熱氣球搭乘處購票）
📍熱氣球繫留體驗兌換券時間：
先至「熱氣球搭乘兌換處」兌換為「搭乘券」後方可使用。
兌換時間：
上午：05:00–07:00
下午：15:30–18:00
📍熱氣球繫留體驗時間 ：
上午場 05:30－07:30
下午場 16:30－18:30
備註：繫留體驗視當日天氣狀況為準
🟡「2026台南熱氣球嘉年華」繫留體驗合作優惠：
台南市政府表示，此次活動入住合作飯店也有機會可以獲得限量「熱氣球繫留體驗兌換券」，名單如下。
烏山頭湖境會館、儷泉溫泉會館、儷景溫泉會館、景大度假莊園、關子嶺富野溫泉會館、柳營尖山埤渡假村、走馬瀨農場、大坑休閒農場、宇田商旅、南科贊美酒店、臺南凱撒趣淘漫旅、六二溫泉山房、禧榕軒大飯店
4月25、26日提供免費接駁車，旅客可從台鐵隆田站轉乘前往，或選擇租借YouBike輕鬆抵達會場。
資訊來源：西拉雅國家風景區管理處、台南市政府