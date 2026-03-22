由西拉雅國家風景區管理處主辦的「2026西拉雅森活節」，確定將於4月25日正式開跑，西拉雅國家風景區管理處表示，首周主打「熱氣球嘉年華」結合熱氣球繫留體驗，開幕當日還有光雕音樂會。今年特別攜手人氣IP屁財合作，於活動現場設置高達4公尺的屁財充氣氣球，打造吸睛的拍照打卡亮點；市集區也規劃闖關抽好禮、DIY手作體驗等多元活動。

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🟡「2026台南熱氣球嘉年華」主要資訊：

活動日期：4月25日（六）－4月26日（日）

活動地點：官田遊客中心草原後方熱氣球區

熱氣球光雕秀：4月25日限定，18:30－20:00

美食市集：14：00－19：00（4月25日配合光雕秀延長至20：30）

▲台南熱氣球嘉年華確定在4月25日登場，當天也將有光雕秀，圖為去年結合IP《超人力霸王》所設計的光雕秀。（圖／台南市政府提供）
▲台南熱氣球嘉年華確定在4月25日登場，當天也將有光雕秀，圖為去年結合IP《超人力霸王》所設計的光雕秀。（圖／台南市政府提供）
🟡「2026台南熱氣球嘉年華」熱氣球繫留體驗：

📍門票／現場購票時間：
上午場：04:30–06:00（官田遊客中心大門口對面公車亭購票）
下午場：15:30–17:00（場內熱氣球搭乘處購票）

📍熱氣球繫留體驗兌換券時間：
先至「熱氣球搭乘兌換處」兌換為「搭乘券」後方可使用。

兌換時間：
上午：05:00–07:00
下午：15:30–18:00

📍熱氣球繫留體驗時間 ：
上午場 05:30－07:30
下午場 16:30－18:30
備註：繫留體驗視當日天氣狀況為準

🟡「2026台南熱氣球嘉年華」繫留體驗合作優惠

台南市政府表示，此次活動入住合作飯店也有機會可以獲得限量「熱氣球繫留體驗兌換券」，名單如下。

烏山頭湖境會館儷泉溫泉會館儷景溫泉會館景大度假莊園關子嶺富野溫泉會館柳營尖山埤渡假村走馬瀨農場大坑休閒農場宇田商旅南科贊美酒店臺南凱撒趣淘漫旅六二溫泉山房禧榕軒大飯店

▲「西拉雅森活節」台南熱氣球嘉年華今年確定將於4月25日正式開跑，圖為往年盛況。（圖／西拉雅國家風景區管理處提供 www.siraya-nsa.gov.tw/）
▲「西拉雅森活節」台南熱氣球嘉年華今年確定將於4月25日正式開跑，圖為往年盛況。（圖／西拉雅國家風景區管理處提供 www.siraya-nsa.gov.tw/）
🟡「2026台南熱氣球嘉年華」交通接駁：

4月25、26日提供免費接駁車，旅客可從台鐵隆田站轉乘前往，或選擇租借YouBike輕鬆抵達會場。

資訊來源：西拉雅國家風景區管理處台南市政府

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