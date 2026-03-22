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國民黨新北市長參選人李四川才因胞弟李賜福涉及屏東環保蟑螂案，親上火線回應，強調弟弟是成年人須自己負責任。不料，李四川今（22）日又遭爆本月初「不公開行程」中，竟跑去與天道盟天和會副會長游象賢見面，照片曝光引發討論。對此，李四川競辦表示，地方行程中，有人要求合影根據《鏡週刊》報導，李四川在10日辭去北市副市長，11日獲國民黨提名參選新北市長。游象賢6日則在個人臉書發文，高調po出與李四川合照，強調「全力支持李四川、中和區後援會」。有網友因而在社群平台Threads上發文，痛批李四川為何與天道盟天和會副會長游象賢見面，要求李四川說清楚講明白，「這是你統治新北市的核心價值嗎？」針對與天道盟人士合影一事，李四川競辦人士僅簡單回覆表示，「地方行程中，有人要求合影。」民進黨北市議員洪健益日前在廣播節目中稱讚人李四川做事能力，卻引發綠營自家人砲轟，讓洪健益在臉書嘆「我頭不小，但這頂帽子扣太大了，見鬼啦」。蔣萬安今天下午出席「 Eid-al-Fitr in Taipei 同慶開齋 再聚臺北」開齋節活動，對於洪健益日前在廣播節目中稱讚李四川做事能力不錯，卻被綠營出征，蔣萬安回應說，他昨天也有講過，其實大家看到，所有民眾不分黨派、不分藍綠，大家都對李四川有很高的肯定，所以他也贏得「做事的人」這樣的好評，所以大家都有目共睹。