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2026九合一選戰尚未全面開打，地方政壇已出現震撼彈，高雄市旗美區無黨籍市議員朱信強21日晚間突宣布，將不再爭取連任。不過，這枚突如其來的震撼彈，也引發外界聯想，恐與其前特助石麗君捲入「美濃大峽谷」爭議案有關。對此，朱信強未正面回應關聯性，僅表示對於自身在領導與統御上的不足，本人願誠實面對，並承擔應有責任。深耕地方25年的朱信強，從農會體系起家，歷任2屆農會理事長、3屆市議員，長期關注農業與基層建設。他在聲明中表示，自己一路走來雖盡心盡力，但仍有未盡圓滿之處，對此始終心懷感恩，亦深自反省。經審慎思考後，決定在此刻停下腳步，不再參選下一屆議員。朱信強也提到，原本人生另有規劃，期盼能在適當時刻從容轉身，為這段公共服務歷程畫下圓滿句點；然而，世事多變，未能如願，心中難免留下遺憾。對於自身在領導與統御上的不足，本人願誠實面對，並承擔應有責任。朱信強感謝鄉親多年來的支持與信任，讓他有機會為地方付出心力，雖不再參選第5屆議員，但對農業的關懷、地方的情感不會改變，鄉親如有需要其服務的地方，一定全力以赴守護家園。同時，也期盼有更多優秀人才投入公共事務，延續對農業的重視與用心，讓地方持續進步、穩健發展。