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媒體報導，陸軍第八軍團所屬步兵117旅遺失近8000發的5.56公厘子彈彈殼，迄今仍不知去向，創歷年之最。對此，民進黨立委王定宇表示，應擴大盤點彈藥，務必確認沒有實彈流出，並查明到底有哪些環節出問題。根據網路媒體「鉅聞天下」報導，陸軍八團軍117旅是從今年1月起即陸續遺失5.56公厘子彈，直到最近國軍進行械彈清點時，才發現117旅共遺失近8箱（每箱1120發）的5.56公厘子彈。知情人士則透露，目前所清查到的都是已擊發，並繳回庫儲的空彈殼，但這批空彈殼是如何不見，目前包括陸軍司令部及八軍團組成專案小組進行全面性的清查，就連陸軍司令呂坤修上將都進駐117旅指揮調查，未來只要是失職人員均將嚴懲不怠。對此，王定宇表示，八軍團主動移送高雄地檢署偵辦，陸軍不護短面對問題的態度固然值得肯定，但是此事非同小可，將在國防委員會會持續關心，並要求擴大盤點彈藥，務必確認沒有實彈流出；這8箱近9000枚彈殼，查明到底有哪些環節出問題，導致遺失而平時管理無法發現； 查清楚到底是誰遺失？去向何方？用途為何？由於M14步槍使用7.62子彈在全自動射擊時難以控制，美軍在越戰期間換裝使用5.56公厘彈藥的M16步槍，1970年成為北約（NATO）會員國的標準用彈，5.56公厘子彈也成為國軍制式步槍彈藥，包括有新訓、後備單位用的T65K2步槍、主戰部隊使用的T91步槍和特規衍生型，以及最新生產換裝的T112步槍，細分子彈規格包含5.56公厘的TC74、美規M855鋼心彈兩型。