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根據內政部統計，台灣2025年65歲以上的銀髮族佔總人口比例為20.06%，正式邁入「超高齡社會」，隨著少子化影響加劇，國發會更推估到2026年，每3.2位青壯年就必須扶養1位老年人，長照風險成為每個家庭無法迴避的課題，而長照費用更如無底洞，政府補助有限，必須靠商業保險補位，而CP值高的保單甚至開賣首週就湧入近千件投保，切中年輕世代與小資族群的保障需求。長照是一場看不見盡頭的馬拉松。根據統計，台灣民眾平均需要被照顧的時間高達7至9年。雖然政府推動「長照2.0」及「長照3.0」提供部分資源，但補助額度仍然有限。實際上，家屬仍需面對每月動輒數萬元的住宿式長照機構費用、看護薪資，以及尿布、營養品等龐大的日常耗材開銷，加總起來的總費用往往高達數百萬元，遠超一般家庭的預期。此外，長照失能並非老年人的專利，青壯年也可能因意外、腦中風等突發疾病而面臨失能與長照風險。社會上頻傳「老老照顧」或因長照經濟壓力導致的家庭悲劇。新光人壽提醒，唯有提早備妥商業保險，才是避免長照費用拖垮家庭經濟、減輕下一代負擔的有效解方。考量許多年輕族群預算有限，又迫切需要基本保障，新光人壽也推出專為小資族群設計的「Go依靠」長照險，強調3大特色助青壯年無痛入手，包括具有保費親民，繳費年期彈性大，還有長照分期給付，最高達12次確保長期照護資源，也有豁免保費與外溢健康機制。以30歲男性投保20年期保險金額1萬元為例，每年僅需數千元保費，讓青壯年能以小資金撬動大保障，並提供定額的「長期照顧分期保險金」或「完全失能分期保險金」，每年給付一次，最高給付可達12次。此外，若被保險人不幸符合長照狀態，或因疾病或意外致成第1至6級失能時，即可「豁免保費」，讓保障持續有效，免除生病還要繳交保費的雙重壓力。同時，也結合「外溢機制」，鼓勵保戶養成規律的運動習慣，促進健康並提早預防失能發生。根據新光人壽內部統計，該商品開賣首週，單是業務員通路便創下亮眼佳績，迅速累積近千件的投保件數，這樣的熱銷盛況不僅反映出國人對於長照風險的防患意識正逐漸覺醒，更印證親民保費與高CP值特色，確實精準切中了年輕世代與小資族群的保障需求，成為民眾填補長照缺口的首選保單。新光人壽也再次提醒，最好的長照就是不需要長照，但面對生命中未知的風險，提早規劃才能讓自己與家人「有依靠」。