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▲BTS團隊的衣服上，正面背面都印有「KEEP SWIMMING」字樣。（圖／YouTube@뉴스엔·Newsen）

BTS全員穿游泳制服出國 結束光化門演出不喊累

BTS（防彈少年團）發行《ARIRANG》回歸樂壇，昨晚更在光化門廣場創下萬人朝聖的演唱會，結束演出休息不到12小時，7位成員今（22）日一早現身仁川機場，準備出發美國展開宣傳，為了配合這次的主打歌〈SWIM〉，他們一行人包含工作人員、經紀人、保鑣在內，通通穿上印有「KEEP SWIMMING」的制服外套與帽子出境，笑翻粉絲喊「游泳隊要出國比賽了」。〈SWIM〉是BTS這次的新歌主打，今天早上他們出境時，竟然全員穿上印有「KEEP SWIMMING」的外套跟帽子，超整齊的OOTD笑翻粉絲，而他們辦理登機的路上，不斷跟歌迷揮手，還對攝影大哥比愛心、比讚、送飛吻，即使才剛結束光化門演唱會也不喊累，好心情溢於言表。不過最讓人關注的是，RM為了光化門的演唱會不慎受傷、腳韌帶撕裂，即便如此行程依舊沒喊卡，他昨晚帶傷上陣演唱，今天出境更持拐杖持續跑行程，移動的畫面讓粉絲相當擔心。媒體也說，RM走路小心翼翼，一隻腳無法正常承重，最後在隊友與工作人員的協助下完成出境手續。RM也透過粉絲交流平台發文表示：「感謝所有一起參與光化門演出的各位。」也提到「對於造成市民不便，感到抱歉也很感謝。」在成功回歸後，仍第一時間低頭致意的態度，隊長責任感引發好評，只是緊接而來的高強度行程，粉絲也心疼喊話「是不是該休息一下」、「更擔心健康狀況」等。