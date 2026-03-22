雲端發票近年來在財政部積極推動下，已成為主流使用模式，也有業者開發雲端發票對獎APP，讓用戶更加方便管理發票。而115年1月、2月統一發票開獎號碼3月25日才公布，前陣子卻有民眾率先得到300元獎品，幸運兒驚喜分享是利用統一發票對獎APP「發票怪獸」參加抽獎活動，沒想到真的幸運取得300元全聯商品券，讓一票用戶驚呼「原來真的會中！」
1月、2月發票還沒開獎！女幸運先中300元驚：第一次中
有女網友近日在Threads開心分享，表示意外收到一封掛號信，寄件者竟是發票APP「發票怪獸」，信裡還附上3張100元全聯商品禮券，這才得知原來是她抽中發票怪獸定期推出的抽獎活動，驚訝直喊「覺得幸運，發票怪獸真的會中獎」。
發票怪獸是什麼？APP評價4.9顆星：介面可愛、好禮超多
據了解，「發票怪獸」是一款結合雲端發票管理、自動對獎與寵物養成功能的統一發票對獎APP，在APP Store上擁有17萬則評分，評價高達4.9顆星高分，過去曾獲得APP Store總排行榜第一名、Google 2020年「最受歡迎」、「最佳生活幫手」應用程式殊榮，在台灣用戶眾多，在眾多對獎APP中占有一席之位。
發票怪獸除了介面可愛俏皮且好用以外，最大重點在於可透過任務累積「怪獸幣」，並到商城兌換超商、電影票、特殊限量商品等好禮，還能參加抽獎活動，商品獎項眾多，用戶可以藉由消耗怪獸幣增加中獎機會，讓用戶可以一邊累積發票，一邊抽好禮。
發票怪獸抽獎規則超有趣！不怕錯過大獎：E-mail自動通知
《NOWNEWS今日新聞》過去也是發票怪獸APP使用者，不定期都會參加抽獎活動，只可惜還沒中過任何一次，不過得讚嘆發票怪獸獎項十分多元，包括LINE POINTS、超商優惠券、威秀電影票等，甚至還有iPhone 17等萬元大獎，且參加規則十分簡單，只要花費指定的怪獸幣，就可以一次累積許多抽獎機會。
根據官方解釋，抽中大獎不必害怕錯過，用戶只要在APP內驗證E-mail後，以後中獎直接透過發信通知，讓領獎更加快速，不會出現參加抽獎卻不知道結果，或是中獎後不知道領獎等問題，不用開啟APP就能知道最新消息。
🟡發票怪獸抽獎怎麼參加？
◼︎ 步驟1：進入APP首頁，點擊右下方「商城」按鈕。
◼︎ 步驟2：進入頁面後即可找到有「限時抽」字樣的抽獎獎品。
◼︎ 步驟3：點選想參加的抽獎活動，選擇想要參加的抽獎數。
發票怪獸抽獎是真的嗎？官方親自解釋
但發票怪獸曾引發用戶質疑真偽性，過去發票怪獸出面解釋，表示每一次抽獎都是有抽出，並有真人領獎成功，大獎也都需要寄回函跟寄送單，確實是有真的會員領獎。知道抽獎獎品數量有限，但未來仍會盡最大努力增加獎勵給大家，希望用戶能有機會中獎。
資料來源：發票怪獸、APP Store
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有女網友近日在Threads開心分享，表示意外收到一封掛號信，寄件者竟是發票APP「發票怪獸」，信裡還附上3張100元全聯商品禮券，這才得知原來是她抽中發票怪獸定期推出的抽獎活動，驚訝直喊「覺得幸運，發票怪獸真的會中獎」。
發票怪獸是什麼？APP評價4.9顆星：介面可愛、好禮超多
據了解，「發票怪獸」是一款結合雲端發票管理、自動對獎與寵物養成功能的統一發票對獎APP，在APP Store上擁有17萬則評分，評價高達4.9顆星高分，過去曾獲得APP Store總排行榜第一名、Google 2020年「最受歡迎」、「最佳生活幫手」應用程式殊榮，在台灣用戶眾多，在眾多對獎APP中占有一席之位。
發票怪獸除了介面可愛俏皮且好用以外，最大重點在於可透過任務累積「怪獸幣」，並到商城兌換超商、電影票、特殊限量商品等好禮，還能參加抽獎活動，商品獎項眾多，用戶可以藉由消耗怪獸幣增加中獎機會，讓用戶可以一邊累積發票，一邊抽好禮。
《NOWNEWS今日新聞》過去也是發票怪獸APP使用者，不定期都會參加抽獎活動，只可惜還沒中過任何一次，不過得讚嘆發票怪獸獎項十分多元，包括LINE POINTS、超商優惠券、威秀電影票等，甚至還有iPhone 17等萬元大獎，且參加規則十分簡單，只要花費指定的怪獸幣，就可以一次累積許多抽獎機會。
根據官方解釋，抽中大獎不必害怕錯過，用戶只要在APP內驗證E-mail後，以後中獎直接透過發信通知，讓領獎更加快速，不會出現參加抽獎卻不知道結果，或是中獎後不知道領獎等問題，不用開啟APP就能知道最新消息。
◼︎ 步驟1：進入APP首頁，點擊右下方「商城」按鈕。
◼︎ 步驟2：進入頁面後即可找到有「限時抽」字樣的抽獎獎品。
◼︎ 步驟3：點選想參加的抽獎活動，選擇想要參加的抽獎數。
但發票怪獸曾引發用戶質疑真偽性，過去發票怪獸出面解釋，表示每一次抽獎都是有抽出，並有真人領獎成功，大獎也都需要寄回函跟寄送單，確實是有真的會員領獎。知道抽獎獎品數量有限，但未來仍會盡最大努力增加獎勵給大家，希望用戶能有機會中獎。