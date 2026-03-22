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1月、2月發票還沒開獎！女幸運先中300元驚：第一次中

寄件者竟是發票APP「發票怪獸」，信裡還附上3張100元全聯商品禮券，這才得知原來是她抽中發票怪獸定期推出的抽獎活動

發票怪獸是什麼？APP評價4.9顆星：介面可愛、好禮超多

▲「發票怪獸」在APP Store上擁有17萬則評分，評價高達4.9顆星高分，過去還獲得APP Store總排行榜第一名。（圖／翻攝APP Store）

發票怪獸抽獎規則超有趣！不怕錯過大獎：E-mail自動通知

不過得讚嘆發票怪獸獎項十分多元，包括LINE POINTS、超商優惠券、威秀電影票等，甚至還有iPhone 17等萬元大獎，且參加規則十分簡單，只要花費指定的怪獸幣，就可以一次累積許多抽獎機會。

▲發票怪獸抽獎產品眾多，還會提供開獎結果名單供用戶查詢。（圖／記者陳雅雲攝）

🟡發票怪獸抽獎怎麼參加？

▲發票怪獸參加抽獎活動方法一次看。（圖／記者陳雅雲攝）

發票怪獸抽獎是真的嗎？官方親自解釋

每一次抽獎都是有抽出，並有真人領獎成功，大獎也都需要寄回函跟寄送單，確實是有真的會員領獎。