2026年大港開唱從3月21日開始一連兩天在高雄駁二藝術特區火熱開唱，表演卡司星光熠熠，本土歌后謝金燕、日本歌后milet接連登台，高人氣動漫《孤獨搖滾！》的結束樂團也讓今（22）日上午駁二被擠爆！但就是在這個充滿青春氣息的音樂祭中，昨（21）晚嗨翻全場的MVP卻是台下一位90歲阿嬤，她勇闖搖滾區熱舞畫面曝光，也讓超過12萬名網友驚呼：「體力比我好！」
90歲阿嬤聽大港開唱！走進搖滾區成全場焦點
「2026大港開唱 𝐌𝐄𝐆𝐀𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥」昨（21）日在高雄駁二藝術特區登場，今年進入活動20週年，規模與卡司都更加盛大空前。因此，昨晚有Threads網友就趁著夜晚帶著阿嬤到駁二港口走走，沒想到經過表演舞台時，阿嬤突然被音樂聲吸引，獨自走進了搖滾區。
孫女原本有點擔心已經高齡90歲的阿嬤會被撞倒，結果下一秒旁邊聽音樂的年輕人都注意到了阿嬤，還開心地與阿嬤一起擊掌、熱舞互動，直接在舞台下圍了一個阿嬤的圈圈，成為嗨翻全場的「MVP觀眾」。
等音樂聲告一段落之後，孫女Kimi也詢問阿嬤「要不要回家了」，阿嬤卻玩到超開心不想回家，最終也待到散場才甘願離開，也讓孫女苦笑：「阿嬤怎麼可以變成另一個人？要90歲了，第一次玩得這麼開心，還不想回家！」而且阿嬤也喊著今（22）日還要再到大港開唱現場嗨一下！
相關影片曝光後，也讓超過10萬名網友按讚，紛紛大讚「我90歲也要像阿嬤一樣有活力」、「阿嬤太可愛了，好有活力」、「阿嬤90歲了體力還比我好」、「這位大港阿嬤真的是今年最吸睛最可愛」、「阿嬤90歲還能衝大港真的太猛，笑得比年輕人還開心，看了整個被療癒，人生就該這樣玩」、「今年MVP就是阿嬤跟姐姐謝金燕了」。
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「2026大港開唱 𝐌𝐄𝐆𝐀𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥」昨（21）日在高雄駁二藝術特區登場，今年進入活動20週年，規模與卡司都更加盛大空前。因此，昨晚有Threads網友就趁著夜晚帶著阿嬤到駁二港口走走，沒想到經過表演舞台時，阿嬤突然被音樂聲吸引，獨自走進了搖滾區。
相關影片曝光後，也讓超過10萬名網友按讚，紛紛大讚「我90歲也要像阿嬤一樣有活力」、「阿嬤太可愛了，好有活力」、「阿嬤90歲了體力還比我好」、「這位大港阿嬤真的是今年最吸睛最可愛」、「阿嬤90歲還能衝大港真的太猛，笑得比年輕人還開心，看了整個被療癒，人生就該這樣玩」、「今年MVP就是阿嬤跟姐姐謝金燕了」。