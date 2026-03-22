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清明節由來揭密！本是「節氣」演變成「掃墓」傳統

▲清明節最初是二十四節氣之一，原為春耕的指標，後來結合春秋時期的民間故事寒食節傳說，轉變為象徵著掃墓祭祖、慎終追遠的民俗節慶。（圖／記者黃玿琮攝）

清明節後「3生肖」事業運旺！不只升官加薪：還有貴人加持

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▲屬羊的人在清明節之後，將迎來事業上極致好運，在充滿希望的季節中，貴人運會非常旺盛。（圖／取自pixabay）

清明節是中華文化中最具代表性的傳統節日之一，2026清明連假正逢4月3日至4月6日，其中4月5日（週日）則為清明節。清明節象徵慎終追遠、飲水思源的祭祖文化，，建議把握清明節後的機會積極拓展事業。清明節最初是二十四節氣之一，在春分後十五日，氣候明淨，萬物生長，故名「清明」，原為春耕的指標，後來結合春秋時期的民間故事寒食節傳說，轉變為象徵著掃墓祭祖、慎終追遠的民俗節慶。傳說春秋時期晉文公為紀念為救他而燒死在柳樹下的忠臣「介子推」，下令介子推忌日為「寒食節」，後因寒食節與清明節接近而逐漸融合，使清明有了掃墓禁火的習俗，在唐代定型為掃墓祭祖的節日。屬蛇的朋友在清明節後，將迎來事業上的新機會，思維會變得更加活躍，創意也會源源不絕。加之清明節後是春季的開始、萬物復甦，正是展現才華、實現自我價值的最佳時機。建議屬蛇的人應該抓住契機，積極拓展業務領域，尋求新的合作夥伴，以便在事業上取得更大的突破。屬馬的朋友們在清明節後將展現前所未有的活力與熱情，行動力、執行力都將得到極大提升，對於追求快速成功的人來說無疑是個好消息。在這段時期，屬馬的人應該勇於嘗試新事物，敢於挑戰自我，透過不斷努力和奮鬥，事業將會迎來飛躍式發展。屬羊的人在清明節之後，將迎來事業上極致好運，在充滿希望的季節中，貴人運將會非常旺盛，能夠得到來自各方面的支持與幫助。同時，屬羊的朋友也要學會把握機遇，勇敢踏出創業的第一步，只要堅持不懈，就一定能夠在事業上取得令人矚目的成就。