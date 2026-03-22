隨著夏季來臨，民眾減重需求激增，俗稱「瘦瘦針」的腸泌素受體促效劑（GLP-1）成為熱門話題。不過衛生福利部表示，這類藥物並非萬靈丹、不是人人適用，適合成人BMI ≧ 30，或BMI 在27至30之間且伴隨高血壓、第二型糖尿病、血脂異常等共病，以及12歲以上肥胖且體重超過60公斤的青少年，且都需要經由醫師評估，若是私自使用可能引發嚴重健康危機。
瘦瘦針是什麼？不只是減重，還能護心？
「瘦瘦針」的主要成分是GLP-1受體促效劑，最初是用於治療第二型糖尿病。其原理是模擬人體腸道激素，透過促進胰島素分泌、延緩胃排空、抑制食慾及穩定血糖，讓使用者產生飽足感，進而減少食物攝取。
根據權威醫學期刊《The Lancet Diabetes & Endocrinology》研究指出，連續使用特定劑量68週後，平均體重下降可達13.2%。此外，大規模研究也證實，GLP-1 類藥物具有降低心血管不良事件風險（約13%至14%）的作用，因此被視為心臟健康的「保護傘」。
瘦瘦針不是萬靈丹！衛福部：非人人適用
不過詢問度超高的「瘦瘦針」屬於藥品，並非人人適用，也不能隨便亂買。衛生福利部在粉專分享「安全用藥指南」，使用瘦瘦針前務必檢查自己是否符合條件：
誰適合使用「瘦瘦針」？
◾成人：BMI ≧ 30，或 BMI 在 27-30 之間且伴隨高血壓、第二型糖尿病、血脂異常等共病。
◾青少年（12歲以上）：肥胖且體重超過60公斤（需由醫師評估）。
衛生福利部提醒，使用瘦瘦針必須要經由醫師診斷，由專業評估並開立處方。且需要藥師調劑，憑處方箋至藥局，由藥師核對並正確給藥。絕對不能自己到網路或私人管道購買，以免買到偽藥或劣藥。
「7大族群」注意！嚴禁或不建議使用瘦瘦針
減重名醫李唐越醫師強調，瘦瘦針屬於處方用藥，並非人人適用，以下族群應避免使用或須經過高度專業評估：
◾甲狀腺髓質癌病史者（個人或家族病史）。
◾第二型多發性內分泌腫瘤症候群 (MEN2) 患者。
◾孕婦及哺乳期婦女。
◾計畫懷孕者。
◾患有嚴重腸胃道疾病者。
◾曾有胰臟炎病史者。
◾青少年（部分藥物僅限成人，需經醫師嚴格評估）。
營養師警告：瘦太快當心「肌肉與骨質流失」
減重營養師姚蘊珈指出，許多BMI接近標準的人也想嘗試瘦瘦針，但若蛋白質攝取不足，身體會分解肌肉作為能量來源，導致代謝下降。
減重聰明吃法建議：1、提高營養密度： 在食量減少時，應選擇體積小但蛋白質含量高的食物，如濃豆漿、豆乾、板豆腐，而非水分較多的嫩豆腐。2、適度碳水與油脂： 過度避開油脂會導致營養失衡，適量攝取能產生「節省蛋白質作用」，保護珍貴的肌肉。
資料來源：衛生福利部
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「瘦瘦針」的主要成分是GLP-1受體促效劑，最初是用於治療第二型糖尿病。其原理是模擬人體腸道激素，透過促進胰島素分泌、延緩胃排空、抑制食慾及穩定血糖，讓使用者產生飽足感，進而減少食物攝取。
根據權威醫學期刊《The Lancet Diabetes & Endocrinology》研究指出，連續使用特定劑量68週後，平均體重下降可達13.2%。此外，大規模研究也證實，GLP-1 類藥物具有降低心血管不良事件風險（約13%至14%）的作用，因此被視為心臟健康的「保護傘」。
不過詢問度超高的「瘦瘦針」屬於藥品，並非人人適用，也不能隨便亂買。衛生福利部在粉專分享「安全用藥指南」，使用瘦瘦針前務必檢查自己是否符合條件：
誰適合使用「瘦瘦針」？
◾成人：BMI ≧ 30，或 BMI 在 27-30 之間且伴隨高血壓、第二型糖尿病、血脂異常等共病。
◾青少年（12歲以上）：肥胖且體重超過60公斤（需由醫師評估）。
衛生福利部提醒，使用瘦瘦針必須要經由醫師診斷，由專業評估並開立處方。且需要藥師調劑，憑處方箋至藥局，由藥師核對並正確給藥。絕對不能自己到網路或私人管道購買，以免買到偽藥或劣藥。
減重名醫李唐越醫師強調，瘦瘦針屬於處方用藥，並非人人適用，以下族群應避免使用或須經過高度專業評估：
◾甲狀腺髓質癌病史者（個人或家族病史）。
◾第二型多發性內分泌腫瘤症候群 (MEN2) 患者。
◾孕婦及哺乳期婦女。
◾計畫懷孕者。
◾患有嚴重腸胃道疾病者。
◾曾有胰臟炎病史者。
◾青少年（部分藥物僅限成人，需經醫師嚴格評估）。
營養師警告：瘦太快當心「肌肉與骨質流失」
減重營養師姚蘊珈指出，許多BMI接近標準的人也想嘗試瘦瘦針，但若蛋白質攝取不足，身體會分解肌肉作為能量來源，導致代謝下降。
減重聰明吃法建議：1、提高營養密度： 在食量減少時，應選擇體積小但蛋白質含量高的食物，如濃豆漿、豆乾、板豆腐，而非水分較多的嫩豆腐。2、適度碳水與油脂： 過度避開油脂會導致營養失衡，適量攝取能產生「節省蛋白質作用」，保護珍貴的肌肉。