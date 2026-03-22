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陸軍步兵117旅發生空彈殼帳料不符情事，引發外界對庫儲管理的關注。八軍團說明，本案係於例行性督導清查過程中主動發現，隨即依規定啟動調查與全面清點作業，並主動移送司法機關偵辦，以釐清相關責任。8軍團指出，單位在發現異常後，立即展開彈藥清查與內部檢討，同步強化庫儲管理及作業流程，確保各項軍品管理符合規範。相關處置迅速且依程序辦理，有效降低潛在風險，也顯示部隊分層負責與督導機制已發揮應有功能。8軍團強調，對於軍品管理出現疏失，將秉持不迴避、不掩飾的態度，全面檢討精進，從制度面與執行面同步強化管理作為，防範類案再發。後續亦將持續落實教育訓練與內部稽核，提升官兵法紀觀念與專業素養。8軍團表示，將以本案為借鏡，深入檢視問題根源，精進管理機制與作業流程，持續提升部隊整體戰備與後勤管理效能，確保國軍戰力穩固，回應國人對國防安全的期待與信任。