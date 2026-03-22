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▲HYBE指出BTS演唱會當晚約有超過10萬粉絲到場觀看。（圖／BTS X@bts_bighit）

BTS防彈少年團昨（21）日晚間在首爾光化門廣場舉行回歸演唱會，原先官方預估將吸引26萬人到場，政府因此全面升級維安規格，警力從6500人追加至1萬5000人，封路、搜身等安檢措施更是引發大量民怨。不料之後首爾市數據顯示，當天實際到場人數，僅約4萬2000人，與官方預估的26萬差很大。而今日BTS經紀公司HYBE發聲澄清，表示當晚約有10萬4000人齊聚光化門觀看演唱會。在首爾市指出BTS演唱會僅有4萬多人到場後，HYBE也於今日發布資料，表示根據門票銷售等數據顯示，當晚約有10萬4000名粉絲到光化門觀賞BTS的演唱會。HYBE解釋數據有落差，是因為首爾政府並沒有將使用預付卡手機的用戶與外國旅客列入，差很多的數據，再度引發熱議。BTS昨日在光化門的演唱會中，為了維護藝人與粉絲安全，動員萬名警力，進行交通、建築物管制、以及安檢搜身等措施，恐攻警戒也拉高至「注意」等級，導致許多不是粉絲、只是經過的路人感到非常不方便，爆發大量民怨。BTS成員也為此在舞台上向民眾致歉，Jimin表示：「謝謝把光化門填滿的ARMY，也謝謝讓我們能在這麼特別地方演出的所有人」，SUGA接著提到：「感謝首爾市讓我們能在光化門演出，也謝謝現場辛苦的警察」，Jimin隨後補上一句「也很抱歉」，柾國則在離場前再次表示：「謝謝所有讓演出順利完成的工作人員」。經紀公司HYBE也在今日稍早發聲明致歉，「向光化門一代的民眾、附近商家、上班族、觀光客道歉並感謝大家」，HYBE表示因為這是全世界都矚目的舞台，所以必須要確保安全，「影響到經過光化門的各位、與個人珍貴行程與日常的這一點，真的非常不好意思。因為大家寬容的理解與體諒，才能製造這麼有意義的時間」。