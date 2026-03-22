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中東動盪釀油價飆漲，行政院長卓榮泰今日出席防災士培訓活動提及，政府將人民生命財產安全列為首要，讓社會防衛韌性落實，還有一個重要工作就是維持社會民生安定，這其中就包括物價，像明起汽油要漲1.8元，雖然很多，但如果照國際油價算起來要漲15元，政府吸收了13.2元，這代表中央要吸收高達34億，所以政府用極大的力量，經過種種的核算，從應該漲15元結果只漲1.8元，「所以經過加油站，要跟中油說一聲『謝謝』」。卓榮泰致詞時表示，政府將人民生命財產安全列為首要，讓全社會防衛韌性落實，同時政府還有一個重要的工作，就是如何來維持社會民生的安定，社會民生的安定，這其中包括物價，也包括油價、天然氣。卓榮泰說，中油昨天宣布明起汽油要漲1.8元，雖然很多，可是要告訴大家，如果現在依照國際的油價算下來是要漲15元，經核算後政府吸收了13.2元，只漲1.8元，代表這一個禮拜，中油要吸收高達34億左右。卓榮泰表示，中油吸收34億，如果從2月28日起這三個禮拜，中油已經吸收達近65億。但在這個過程當中，如果因而造成大家生活上極大的負擔與不便，那整個社會的秩序會發生不可預期的改變，所以政府用極大的力量，經過種種核算，汽油從應該漲15元，結果只漲1.8元，「所以經過加油站，要跟中油說一聲『謝謝』」。卓榮泰表示，民眾去加油的時候，要感受到能源的珍貴，真的要好好珍惜，政府也會在戰爭狀況緩和之後，會用最有效的方式，如何讓中油的財務不要因為這樣子蒙受重大的困難，會採取各種的方式，總之政府希望國人一起渡過這個階段。只要人民生活安定，國家未來就會按部就班地持續前進。