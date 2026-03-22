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最新一期SCFI指數20日出爐，終止連3漲，下跌3.4點、至1706.95點，跌幅0.2％，其中以美西線跌幅度最大。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為1636美元，較前期上漲18美元，漲幅0.99%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為2784美元，較前期上漲118美元，漲幅4.43%；美西線每FEU（40呎櫃）為2054美元，較前期下跌159美元、跌幅7.07%；美東線每FEU（40呎櫃）為2922美元，較前期下跌189美元，跌幅6.08%。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價3324美元，上漲104美元，漲幅3.11%；南美線（桑托斯）每箱運價2457美元，下跌102美元，漲幅3.99%；東南亞線（新加坡）每箱運價484美元，上漲7美元，漲幅1.47%。針對當前運價，業界認為目前貨量還不足，運價在先前連續上漲之後面臨回檔修正，業界認為跌幅並不重是正常情況，至於亞洲到波斯灣運價漲幅縮小，目前這個市場很紛亂，很多航線停航，所以報價跟市場需求脫勾。此外，航商計畫在3月下旬針對美國線提出新報價，預估美西線喊漲至約2200美元，美東線則漲至約3100美元。儘管整體報價較現在小幅上漲300至600美元，但部分航班裝載率不佳導致特惠價持續流出。目前市場上美西線特惠價約1800美元，美東線特惠價則落在2400美元左右。