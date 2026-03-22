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執政黨「非核家園」政策突然髮夾彎，總統日前公開感謝立法院通過《核管法》，並宣布基於AI產業用電需求與能源現實考量，政府將依法推動核電重啟程序，包含台電已著手準備核二、核三廠重啟計畫，預計3月底送交核安會審議。消息一出，引發外界議論紛紛，前環保署副署長、環保運動人士詹順貴重砲開轟，是認為人民與公民團體都是笨蛋？還是自己或幕僚過於愚蠢？詹順貴表示，早想擁抱核能，就光明正大直說就好，就算來自美國的壓力也許無法公開說，但何必鬼扯什立法院通過《核管法》，行政部門要依法行政？為了迎合產業，連自己一再重申的「須有社會共識」的條件，都可以直接丟在一旁踐踏，以後誰還要相信這個團隊講的話？詹順貴續指，如果立法院通過法律，行政部門就必須依法行政，那先前針對其他立法院通過的法律，又是聲請釋憲、又不副署，是在玩什麼？更何況《核管法》只是增訂營運期限已經屆滿的核能機組，有可以重啟的法源，並非直接立法強制重啟，縱使如此也是違憲。詹順貴強調，也就是說要不要重啟，仍屬於行政部門的權限；是否開啟重啟程序，仍是取決於行政部門決策，賴總統牽拖什麼行政部門依法行政？是認為人民與公民團體都是笨蛋？還是自己或幕僚過於愚蠢？