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超商落淚瞬間：1000 元台幣背後的無私大愛

▲Brendan Sutton日前在高雄佛光山附近時，因為相機電池沒電，只能在超商短暫休息想辦法，結果有陌生台灣年輕女孩直接遞上 1,000 元台幣，表示想要贊助他繼續旅行。（圖／翻攝Threads／suttpups）

蔡英文也現身打氣！台灣人幽默提醒：小心台灣阿嬤

▲目前 Brendan Sutton 的挑戰已完成一半，接下來兩週，他將帶著摩托車與滑板從墾丁一路北上。（圖／翻攝Threads／suttpups）

帶著澳洲巧克力與微笑 進行一場溫暖的雙向奔赴

▲這則充滿洋蔥的貼文引起全台關注，前總統蔡英文也在下方以英文溫暖回應。（圖／翻攝Threads／suttpups）

環島挑戰進入後半段！從墾丁從東埔挺進宜蘭、回台北

「台灣最美的風景真的是人！」這句話近日在社群平台 Threads 上得到最動人的見證。一名正在挑戰台灣機車環島的澳洲籍男子 Brendan Sutton，因在旅途中感受到台灣人的熱情幫助，忍不住在超商激動落淚，影片曝光後迅速爆紅。這段溫暖的跨國情誼不僅吸引超過 9 萬名網友按讚，連前總統蔡英文也親自現身留言歡迎，讓這場環島之旅演變成一場國際知名的溫情冒險。來自澳洲的 Brendan Sutton 此次計畫以 22 天時間，完成總長 1,400 公里的機車環島挑戰。然而，在旅程進入第 6 天時，他因設備電池沒電，只能在超商短暫休息想辦法。令他始料未及的是，先是有熱心男士主動上前詢問需求，隨後一名年輕女子更是二話不說，直接遞上 1,000 元台幣表達支持。面對陌生人毫無保留的善意，Brendan 坐在超商內熱淚盈眶，感性表示：「這則充滿洋蔥的貼文引起全台關注，前總統蔡英文也在下方以英文溫暖回應：「Welcome to Taiwan—where you’ll feel the genuine warmth of its people.（歡迎來到台灣，在這裡你會感受到人們真誠的溫暖。）」Sutton的貼文也紛紛湧入大量台灣人留言區加油打氣，除了展現台式熱情，更有人幽默提醒：「要小心台灣的阿嬤，因為她總覺得你沒吃飽」，互動過程溫馨又逗趣。Brendan 也補充，除了物資與金錢，自已感覺收穫最豐富的是與台灣人深度交流的對話。面對部分人抱持質疑「台灣人暖到被誤解為理所當然」的擔憂，Brendan 展現了同樣溫暖的回應。他表示，自己是帶著開放的心來到這片土地，並這段良善的循環，正透過他的 YouTube 與 Threads 持續向全球擴散。目前 Brendan Sutton 的挑戰已完成一半，接下來兩週，他將帶著摩托車與滑板從墾丁一路北上，預計前往宜蘭與台北。他強調，雖然最初是為了風景與挑戰而來，但台灣人的友善已成為他這輩子最深刻的記憶。這場充滿人情味的冒險，正向世界傳遞著台灣獨特的溫暖力量。