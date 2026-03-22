占星師莎莎表示，家人因過勞合併心臟問題，在如廁用力時暈厥猝逝，她也曾出現視線模糊、耳鳴等瀕死徵兆，強調這是身體發出的最後警訊。「消防神主牌」指出，排便憋氣恐引發「瓦沙爾瓦效應」，造成腦部供血不足、血壓劇烈波動，出現「頭暈、視線模糊、耳鳴、聽不到聲音」等症狀。許多猝死案例發生在廁所，往往就在那憋氣用力的關鍵幾秒鐘。
上廁所太用力意識抽離 硬撐恐致死
占星師莎莎近日透過社群發文，透露家人因過勞伴隨心臟問題，不幸在如廁用力排便時暈厥猝逝，莎莎回憶自己去年也曾有過類似死裡逃生的經歷，當時在大便用力瞬間，突然出現視線模糊、耳鳴及意識抽離等徵兆。她強調，這類情況往往是身體發出的最後通牒，若未即時應對，極可能引發致命的心血管意外。
占星師莎莎以自身經驗呼籲大眾，若在排便或進行任何需要發力的動作時，察覺到「頭暈、視線模糊、耳鳴、聽不到聲音」，千萬不要硬撐或繼續用力。她建議此刻應立即「放鬆肌肉、停止出力並深呼吸」，避免因迷走神經反射或血壓劇烈波動導致休克。
努責現象恐致命 前兆症狀曝光
臉書粉專「消防神主牌」指出，排便時過度憋氣用力會引發「瓦沙爾瓦效應」（Valsalva Maneuver），又稱「努責現象」，導致腹腔壓力瞬間飆升並擠壓胸腔，使回流心臟的血液量急速減少，壓力變化會造成腦部供血不足，血壓短時間內先飆高後驟降，對於心臟病、高血壓或過勞族群而言，極易觸發致命的心律不整或心肌梗塞。
家醫科醫師温梓言則提及，努責現象如果當下出現「視線模糊」和「耳鳴」，這已經是大腦供血不足的最後通牒，耳鳴是因為內耳對血壓極度敏感，視線模糊則是視網膜灌流不足，「這時如果再用力，心臟可能會因為負荷不了劇烈的血壓波動而引發致死性心律不整。」
針對如廁風險，「消防神主牌」也提醒3個注意事項，並強調若排便當下出現頭暈、目眩或耳鳴等訊號，應立即停止用力、全身放鬆並深呼吸，讓身體從高壓狀態退回，「這不是小事，尤其是具備心血管病史的長輩更需格外留意。」
⚠️正視便秘問題：透過多喝水與纖維質減少排便出力，必要時求助藥物。
⚠️縮短如廁時間：避免帶手機進廁所導致心臟長時間承壓。
⚠️察覺異狀果斷放棄：不要硬撐，放棄那次如廁，出來休息，讓身體緩一下。
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占星師莎莎近日透過社群發文，透露家人因過勞伴隨心臟問題，不幸在如廁用力排便時暈厥猝逝，莎莎回憶自己去年也曾有過類似死裡逃生的經歷，當時在大便用力瞬間，突然出現視線模糊、耳鳴及意識抽離等徵兆。她強調，這類情況往往是身體發出的最後通牒，若未即時應對，極可能引發致命的心血管意外。
占星師莎莎以自身經驗呼籲大眾，若在排便或進行任何需要發力的動作時，察覺到「頭暈、視線模糊、耳鳴、聽不到聲音」，千萬不要硬撐或繼續用力。她建議此刻應立即「放鬆肌肉、停止出力並深呼吸」，避免因迷走神經反射或血壓劇烈波動導致休克。
臉書粉專「消防神主牌」指出，排便時過度憋氣用力會引發「瓦沙爾瓦效應」（Valsalva Maneuver），又稱「努責現象」，導致腹腔壓力瞬間飆升並擠壓胸腔，使回流心臟的血液量急速減少，壓力變化會造成腦部供血不足，血壓短時間內先飆高後驟降，對於心臟病、高血壓或過勞族群而言，極易觸發致命的心律不整或心肌梗塞。
家醫科醫師温梓言則提及，努責現象如果當下出現「視線模糊」和「耳鳴」，這已經是大腦供血不足的最後通牒，耳鳴是因為內耳對血壓極度敏感，視線模糊則是視網膜灌流不足，「這時如果再用力，心臟可能會因為負荷不了劇烈的血壓波動而引發致死性心律不整。」
⚠️正視便秘問題：透過多喝水與纖維質減少排便出力，必要時求助藥物。
⚠️縮短如廁時間：避免帶手機進廁所導致心臟長時間承壓。
⚠️察覺異狀果斷放棄：不要硬撐，放棄那次如廁，出來休息，讓身體緩一下。