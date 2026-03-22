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執政黨「非核家園」政策急轉彎，總統賴清德21日出席活動時表示，經過經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，目前台電正著手準備相關程序，預計3月底將重啟計畫送交核安會審議。對此，國民黨立委王鴻薇狠酸，民進黨人通通裝死，她更點名「反核誤國」的5位綠委，怎麼不敢去問賴清德核廢料要放哪裡？怎麼繼續喊非核家園？王鴻薇指出，賴清德宣布核二、核三重啟，讓民進黨反核神主牌從神壇跌落，不但證明在野黨堅持的路線正確，也讓全國人民看見民進黨全黨「反核誤國」，更是對國家造成無可挽回的傷害，從昨天到現在這些民進黨人通通裝死，顯然還彎不過賴清德的髮夾彎。王鴻薇表示，就是因為民進黨過去早就把反核這台車的車門焊死，不讓台灣下車，因此從她擔任立委的第1天，政見就是延役、重啟核能，也立刻提案《核管法》，讓核能重啟或延役有法規可行，幫國家能源政策解套。去年在王鴻薇擔任書記長的任內三讀通過，但是表決過程中，民進黨所有委員通通投反對，還夾雜著酸言酸語，如今看來相當諷刺。「時至今日海水退潮。」王鴻薇接著逐一點名，去年說「世界上沒有停役後再運轉的核電廠」的吳思瑤，說 「台灣正式邁入無核時代，不再為核災賭未來」的吳秉叡，問「藍喊核一、核二、核三延役，核廢要放哪？」的王定宇，喊「核三延役是欺負屏東人」的鍾佳濱，怒斥「重啟核電是傲慢、粗暴、不顧國安」的范雲，都去哪裡了？最後，王鴻薇怒問，這些綠委「反核誤國」，怎麼不敢去問賴清德核廢料要放哪裡？怎麼繼續喊非核家園？要如何對國人交代？