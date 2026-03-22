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在今年春節連假大年初四（2/20）時，新北市一輛「台灣好行」公車發生一起擦撞意外，後續檢測發現駕駛竟為毒駕。對此，交通部觀光署表示，該駕駛已被解聘，該業者在年度評鑑中將扣分，另也函請另函請相關單位及業者，要求各路線強化毒品、酒精檢測頻率與突擊抽查機制。為加強國旅發展，觀光署推出「台灣好行」提供旅客直達景點接駁服務，讓旅客有更多交通選擇。不過在今年2月20日，42歲周男駕駛的「台灣好行」觀光巴士，車上載有10多名乘客，行經瑞芳區明燈路時，後方欲超車的貨車與其擦撞，造成巴士後照鏡外殼掉漆、鏡面碎裂，所幸未傷及乘客。由於駕駛神情有異且有毒品前科，警方獲報到場時對其進行快篩，結果竟發現安非他命呈陽性反應。雖然業者強調這名駕駛過去的毒測紀錄都正常，但這起事件已重創形象。業者已經解雇這名駕駛，並允諾未來將不定期加強抽檢。針對此事件，觀光署表示，現行客運業主管機關針對業者都有一套檢測標準規範，觀光署將函請公路局協助強化抽查機制，另請地方政府、國家風景區管理處等相關單位加強叮囑客運業者落實行前教育及檢測。另外，觀光署每年也會針對台灣好行進行評鑑，依照評鑑結果分配營運補貼金額，若有發生重大事故、毒駕或酒駕等狀況將在評比項目中予以扣分。觀光署指出，台灣好行目前共有91條路線、29個推動單位，涵蓋40家客運業者，另有1條「白沙屯線」籌備中，此次肇事的客運業者共經營2條台灣好行路線，包含木柵平溪線、九份金瓜石線。