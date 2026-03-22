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彰化縣員林百果山驚傳恐怖命案！昨（21）日下午有民眾在胡水路旁一處產業道路內，發現有名男子倒臥在地，雙眼被挖空、臉皮被削去，死亡十分淒慘恐怖，趕緊向警方報案。警方獲報後展開追查，於昨晚逮捕張姓、吳姓等5名嫌疑人到案，經訊問後認為張、吳2人涉案情節重大，向彰化地院聲請羈押。稍早彰院已裁准張嫌羈押，吳嫌仍在開庭中。警方初步調查，死者為一名年輕男性，疑似因毒品交易糾紛而惹上死劫，遭張、吳2人撂人尋仇、狠狠施虐致死，死者臉皮遭劃多刀，幾乎被削爛，無一處完好，眼珠還被挖空，死狀十分駭人。警方昨晚逮捕張姓、吳姓等5名嫌疑人到案，經漏夜偵訊後，認定張、吳2人涉有重嫌，向彰化地院聲請羈押禁見，並於稍早彰院已裁准張嫌羈押，吳嫌仍在開庭中，而其他共犯檢方仍在釐清涉案程度中。同時檢方已完成初步勘驗，將進一步解剖釐清男子確切死因，至於案件詳情有待進一步調查。