揮別週末的好天氣，全台民眾要注意未來一周天氣變化！據中央氣象署最新預報，未來一周將受到三波微弱鋒面與東北季風接力影響，雖然全台大部分時間仍維持溫暖偏熱的「如夏」氣候，但北台灣與東半部將出現短暫的轉雨降溫。究竟什麼時候要帶傘？哪幾天溫度起伏最大？本文整理最新天氣重點。
明天東北風影響 大台北有零星降雨
氣象署預報員劉沛滕表示，未來一周會出現的降雨主要集中在迎風面地區，包括北台灣和東半部；中南部影響較小，大多維持晴到多雲的天氣。明（23）日周一受微弱東北風帶來水氣影響，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島有局部零星降雨機率。
周三、周六各一波鋒面 全台整周日夜溫差大
劉沛滕指出，周二水氣減少，天氣轉趨穩定，僅迎風面的東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其它地區為晴到多雲，周三至周四（3月25日至3月26日）受到鋒面、東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、東半部降雨機率又提高。周五（3月27日）天氣回穩，周末（3月28日至3月29日）又會有鋒面、東北風。
溫度方面，劉沛滕說明，未來一周北台灣會隨著鋒面、東北風的影響，白天高溫會有所起伏，南台灣則是維持溫暖偏熱、早晚溫差大的環境。
📌北台灣、宜蘭：未來一週白天高溫約在25度左右，大台北盆地略高、桃竹苗略低，在東北季風影響期間（周三、周四及週末），白天高溫將略微下降至22至24度，早晚低溫約落在18至20度，體感較為溫暖舒適至微涼。
📌中南部、花東：由於東北季風對中南部影響較小，未來一周白天高溫普遍仍有28至30度，花東地區約27至28度，不過各地夜間低溫約在18至21度，日夜溫差偏大，早出晚歸的民眾建議多帶件薄外套以免著涼。
資料來源：中央氣象署
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氣象署預報員劉沛滕表示，未來一周會出現的降雨主要集中在迎風面地區，包括北台灣和東半部；中南部影響較小，大多維持晴到多雲的天氣。明（23）日周一受微弱東北風帶來水氣影響，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島有局部零星降雨機率。
劉沛滕指出，周二水氣減少，天氣轉趨穩定，僅迎風面的東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其它地區為晴到多雲，周三至周四（3月25日至3月26日）受到鋒面、東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、東半部降雨機率又提高。周五（3月27日）天氣回穩，周末（3月28日至3月29日）又會有鋒面、東北風。
溫度方面，劉沛滕說明，未來一周北台灣會隨著鋒面、東北風的影響，白天高溫會有所起伏，南台灣則是維持溫暖偏熱、早晚溫差大的環境。
📌北台灣、宜蘭：未來一週白天高溫約在25度左右，大台北盆地略高、桃竹苗略低，在東北季風影響期間（周三、周四及週末），白天高溫將略微下降至22至24度，早晚低溫約落在18至20度，體感較為溫暖舒適至微涼。
📌中南部、花東：由於東北季風對中南部影響較小，未來一周白天高溫普遍仍有28至30度，花東地區約27至28度，不過各地夜間低溫約在18至21度，日夜溫差偏大，早出晚歸的民眾建議多帶件薄外套以免著涼。