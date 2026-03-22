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台北101董事長賈永婕自從上任以來話題不斷，而熱愛分享的她，也經常在社群平台抒發想法，今（22）日她更無預警地祭出一篇道歉文，坦言自己受到家庭教育影響，從小就被教導要討厭2個人，其一是「民進黨」，另一個則是前總統「李登輝」，甚至在製作校園宣傳海報時，也以「李登輝是惡魔」為主題，頓悟後的她直呼：「偏見，可以讓一個人如此理直氣壯地無知。」賈永婕回憶，自己成長於深藍家庭，從小被灌輸「討厭民進黨、討厭李登輝」的觀念，耳濡目染之下，「老奸巨猾」、「背信忘義」等標籤早已深植心中。1996年賈永婕在英國念書時，正值台灣首次總統直選，同時也是台海飛彈危機，於是她製作海報時，直接將主題訂為「李登輝是惡魔」，還向同學解釋說：「他是台灣的總統，但他是一個惡魔，因為他會讓我們陷入戰爭。」「現在回頭看，真的很震撼。」賈永婕直言，偏見，可以讓一個人如此理直氣壯地無知；直到2002年，遇見現在的丈夫王兆杰之後，才真正出的轉變。當年曖昧時期，她聽到對方就讀康乃爾大學，第一反應竟是「怎麼會有人想念這間學校」，只因那是李登輝的母校；之後更得知，公公最欣賞的政治人物正是李登輝，這讓她當場愣住，直呼：「晴天霹靂！」婚後，賈永婕形容自己像是每天都在「拆掉舊有認知、重建理解」；隨著時間推移，她開始理解，要有多大的智慧，才能讓一個社會在不知不覺中，走到今天這樣的民主，「太和平、太穩定、太順利，反而讓我們以為一切理所當然」。賈永婕也直言，如今的自己已是徹底覺醒的「民主富二代」，對台灣的一切格外珍惜，並對李登輝表達感謝與敬意。文章最後，賈永婕對著已故父親深情喊話，坦言彼此理念雖然不同，但仍希望有一天能好好辯論，「也難說你可能會被我說服，畢竟我現在這麼會說話」，更期盼父親會以她為榮。