台鐵近日接連發生兩起行車事故，分別為自強號列車於新左營站出現車底起火，以及柴電機車與水泥貨物列車發生衝撞導致出軌。國家運輸安全調查委員會已將兩案認定為重大鐵道事故，並依程序立案展開調查，相關原因與責任仍待釐清。
根據運安會官網公告，12日台鐵第114次自強號列車，由屏東縣潮州站出發往北開往基隆市七堵站，約在上午8點21分時抵達高雄市新左營站時，臺鐵人員發現第2車車底第2軸處出現明火，即使用滅火器予以撲滅。本次事故無人員傷亡。
運安會接獲通報後，依照重大鐵道事故調查相關作業程序，派遣3名調查官會同交通部鐵道局及臺鐵等人員前往現場蒐集資料。依據運輸事故調查法，運安會認定此事故屬重大鐵道事故，已立案調查，並持續蒐集相關事證。
另一起則在13日，台鐵一輛編號R203之柴電機車於花蓮縣和仁車站調車時，與鄰近股道運轉中之幸福水泥股份有限公司貨物列車發生衝撞，造成貨物列車2節車廂出軌，本次事故無人員傷亡。
運安會接獲通報後，依照重大鐵道事故調查相關作業程序，派遣3位調查官會同交通部鐵道局及臺鐵公司人員前往現場蒐集資料。依據運輸事故調查法，運安會認定此事故屬重大鐵道事故，已立案調查並持續蒐集相關事證。運安會表示，有關事故相關資訊及調查進度，將適時於網站公布。
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運安會接獲通報後，依照重大鐵道事故調查相關作業程序，派遣3名調查官會同交通部鐵道局及臺鐵等人員前往現場蒐集資料。依據運輸事故調查法，運安會認定此事故屬重大鐵道事故，已立案調查，並持續蒐集相關事證。
另一起則在13日，台鐵一輛編號R203之柴電機車於花蓮縣和仁車站調車時，與鄰近股道運轉中之幸福水泥股份有限公司貨物列車發生衝撞，造成貨物列車2節車廂出軌，本次事故無人員傷亡。
運安會接獲通報後，依照重大鐵道事故調查相關作業程序，派遣3位調查官會同交通部鐵道局及臺鐵公司人員前往現場蒐集資料。依據運輸事故調查法，運安會認定此事故屬重大鐵道事故，已立案調查並持續蒐集相關事證。運安會表示，有關事故相關資訊及調查進度，將適時於網站公布。