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日職廣島東洋鯉魚二年級內野手佐佐木泰終於在熱身賽敲出期待已久的首轟，總教練新井貴浩給這位二十三歲的年輕好手肯定，告知他開幕戰將擔任第四棒，但對此也特意叮嚀：「雖然是第四棒，但不要把自己當成『第四棒』，而是用『第四個打者』的心態去打。全壘打自然會出現，不需要刻意去追求，重點是專注在打點上。」佐佐木泰在16場熱身賽中有15場擔任第四棒，61打數中敲出18支安打，打擊率高達兩成九五。而在今天首局兩出局一壘有人時，轟出一發兩分砲。確認球飛出牆外後，他在跑壘經過二壘前忍不住握拳慶祝，情緒相當激動。這也是他進入職棒後，首次在實戰中擊出全壘打。佐佐木泰去年54場登板，181個打席打出49支安打，打擊率兩成七一，對於新人年的他，這樣的表現相當理想，更在去年賽季結束後，入選日韓交流賽的日本代表。然而54場未開轟的他，在去年球季結束後開始加強揮棒力量，盼能提升長打能力。今日日職最後一天的熱身賽，佐佐木泰把握開季前最後調整機會，繳出3安打、3打點的亮眼表現，總教練希望他能持續維持好手感，扛起串聯打線的責任。