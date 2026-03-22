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民眾黨前主席柯文哲深陷京華城案爭議，一審宣判日期3月26日即將到來，此案動向受到外界高度關注，究竟柯文哲最終會被判處幾年刑期，也引來不少人好奇。面對媒體追問「若判有罪怎麼辦」，柯文哲則表示，不會回答假設性問題，而是應該思考如何重建台灣司法。柯文哲今（22）日前往竹北參與公益高麗菜活動，與新竹縣議員林碩彥、新竹市副市長邱臣遠同台亮相，為地方選情提前暖身。不過，外界關注的焦點仍落在京華城案一審，面對媒體追問若3月26日被判有罪怎麼辦？柯文哲未正面回應，僅稱「我們活在世界上通常不用回答假設性的問題」，而真正該思考的是，如何重建台灣的司法，信任度流失是一大問題。談到竹北市長布局，柯文哲表示，不論看好、不看好，都應該要努力，選舉就像考試一樣，不管多有把握，都要做足準備；對於林碩彥與邱臣遠皆被視為潛在人選，柯文哲則是強調，黨內競爭是好事，一切按照制度與程序進行，最終會選出最適合的人選。柯文哲也補充，民眾黨向來最注重SOP，從地方選決會、中央選決會，皆有完整初選機制，目前他也已經沒在處理黨務，相關事務將由祕書長依照既定流程進行。