2026「亞洲 50 最佳餐廳（ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS）」日前公布本年度第 51～100 名榜單，國內有兩家餐廳入榜，除了「MUME」拿下第61名，還有首次進榜的粵菜餐廳「晶華軒」，排名第64。而晶華軒近日也宣告，推出一系列新菜單，由中餐廚藝總監鄔海明選用「太后鴨」以及鵝、雞等精選食材，呈現「四鳳呈瑞」春禽宴，清鮮卻濃口宜人的各式禽類菜式，預計又將讓本就難以訂位的晶華軒更是一位難求。
位在台北晶華酒店內的晶華軒，此次推出「四鳳呈瑞」春禽宴，菜單中的核心食材「太后鴨」，為鄔海明主廚挑選長時間飼育的鴨隻，這些本是鴨隻在產蛋率下降後多被淘汰或作為加工用，他秉持永續原則而選用，雖肉質結實、油脂含量較低，卻有濃郁的風味。
兩道重磅太后鴨料理中，「珍珠貝瑤柱燉太后鴨」是以特級珍珠貝肉與北海道瑤柱搭配太后鴨細火燉煮，湯頭看起來清澈透亮，入口竟有明顯的鮮甜與濃香，海味與肉香層層交織，尤其在唇上造成的膠黏感，最是令人驚艷。
另一道「玫瑰太后鴨」，則以玫瑰露酒與玫瑰花香調製的滷水浸泡鴨身，肉質細嫩，入口即能感受酒香與花香相互襯托，就連鴨胸部位，吃起來也香嫩不柴，優雅而迷人。
新菜色來有「鴨箱寶雙味」，選用彰化玉露鴨為主要食材。「鴨箱寶」的命名靈感來自寶箱意象，象徵將鴨肉的多重風味珍藏其中。其中「八寶糯米鴨」以鴨皮包裹八寶糯米餡，外層酥香、內餡軟糯，那飽滿的鴨鮮脂香充盈滿口最是迷人；另一道「黑椒鴨肉酥」則取鴨肉製成千層酥點，薄酥帶脆的外皮包裹著黑胡椒與鴨香，慢慢細嚼越能感受其濃馥。
前菜中也有多道爽口美餚，像是酒香悠長的「老酒醉鵝肝」、輕柔爽脆的「雲煙素鵝卷」，還有特以「空氣春捲」工法製作的「春筍鴨絲春捲」，輕盈酥柔好似春風。
▪️晶華軒「四鳳呈瑞」春禽宴相關資訊：
線上訂位（含菜單）：inline平台
電話訂位：02-2521-5000轉3236、或專線02-2567-7898
桃園凱悅酒店「味坊中餐廳」也有新菜 春季時蔬巧搭豐富海味
桃園國際機場凱悅酒店主打頂級中菜的「味坊中餐廳」推出2026 春季菜單，以「春日．初鮮．本味」為主軸，選用春季當令食材從脆嫩的竹筍到鮮味豐富的海味，像是「翠玉蔥香涼筍」，是將清脆鮮甜淋上香濃蔥油，爽口迷人。或者「春筍花膠瑤柱燉雞湯」，融合春筍清甜與花膠膠黏口感，喝起來滋補不燥。
另還有「碧綠百花釀蟹鉗」、「上湯浸茭白筍」、「火龍果紅米臘味腰果炒飯」、「胡椒奶油醬焗龍蝦」道道都是爽口的暖春佳餚。
資訊來源：台北晶華酒店、晶華軒、桃園國際機場凱悅酒店
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另一道「玫瑰太后鴨」，則以玫瑰露酒與玫瑰花香調製的滷水浸泡鴨身，肉質細嫩，入口即能感受酒香與花香相互襯托，就連鴨胸部位，吃起來也香嫩不柴，優雅而迷人。
線上訂位（含菜單）：inline平台
電話訂位：02-2521-5000轉3236、或專線02-2567-7898
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另還有「碧綠百花釀蟹鉗」、「上湯浸茭白筍」、「火龍果紅米臘味腰果炒飯」、「胡椒奶油醬焗龍蝦」道道都是爽口的暖春佳餚。