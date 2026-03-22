中央氣象署表示，本周台灣天氣呈現東西兩樣情的格局，西部地區大致維持穩定，而北台灣、東半部則受到多波微弱系統交替影響，晴雨變化節奏相當快速。隨著春季天氣系統更迭頻繁，建議民眾外出前應多加留意最新氣象資訊，以因應忽晴忽雨的天氣型態。
周一偶有陣雨 周三、周四鋒面來襲
氣象署說明，周一（3月23日）開始，受到東北風稍微增加影響，迎風面北海岸、宜花偶有局部陣雨，清晨北部容易出現低雲或局部飄雨，中南部天氣相對穩定，但南部山區需注意午後短暫雨，屏東局部平地也可能受影響。周二（3月24日）全台多雲到晴，僅東半部與北海岸仍有零星降雨機率。
氣象署指出，周三、周四（3月25日至3月26日）將迎來一波微弱鋒面及東北季風，北北基與東半部的雲量明顯增多，降雨機率提高。北北基、宜花白天的最高氣溫也將略微下降到22至24度，感受較為涼爽，北台灣、東部民眾出門建議攜帶雨具備用。
中南部整周溫差大 周六、周日北台灣有雨
周五（3月27日）進入兩波系統間的過渡期，東北風減弱，北北基、宜花地區的溫度會稍微回升，天氣大致轉為多雲到晴，但北邊另一波微弱鋒面逐漸接近，水氣移動的速度將決定周末天氣變化的程度。
周六、周日（3月28日至3月29日）預計再受一波微弱鋒面及東北季風影響，北台灣將再度轉涼，北北基、東半部的降雨機率也會再度提升。整體而言，北部與東部本周屬於鋒面來來去去、雨勢不大且下雨時間不長的型態，高溫在22至27度之間起伏。
至於中南部地區，本周天氣幾乎沒有明顯變化，白天高溫普遍可達28至30度，內陸近山區甚至可能出現32至34度的高溫，感受較為炎熱。由於中南部日夜溫差較大，提醒早出晚歸的民眾適時調整穿著，並留意山區偶爾出現的午後局部雨。
資料來源：中央氣象署
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氣象署說明，周一（3月23日）開始，受到東北風稍微增加影響，迎風面北海岸、宜花偶有局部陣雨，清晨北部容易出現低雲或局部飄雨，中南部天氣相對穩定，但南部山區需注意午後短暫雨，屏東局部平地也可能受影響。周二（3月24日）全台多雲到晴，僅東半部與北海岸仍有零星降雨機率。
氣象署指出，周三、周四（3月25日至3月26日）將迎來一波微弱鋒面及東北季風，北北基與東半部的雲量明顯增多，降雨機率提高。北北基、宜花白天的最高氣溫也將略微下降到22至24度，感受較為涼爽，北台灣、東部民眾出門建議攜帶雨具備用。
周五（3月27日）進入兩波系統間的過渡期，東北風減弱，北北基、宜花地區的溫度會稍微回升，天氣大致轉為多雲到晴，但北邊另一波微弱鋒面逐漸接近，水氣移動的速度將決定周末天氣變化的程度。
周六、周日（3月28日至3月29日）預計再受一波微弱鋒面及東北季風影響，北台灣將再度轉涼，北北基、東半部的降雨機率也會再度提升。整體而言，北部與東部本周屬於鋒面來來去去、雨勢不大且下雨時間不長的型態，高溫在22至27度之間起伏。
至於中南部地區，本周天氣幾乎沒有明顯變化，白天高溫普遍可達28至30度，內陸近山區甚至可能出現32至34度的高溫，感受較為炎熱。由於中南部日夜溫差較大，提醒早出晚歸的民眾適時調整穿著，並留意山區偶爾出現的午後局部雨。
資料來源：中央氣象署