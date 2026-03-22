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權王台積電在過去一週迎來拉回壓力，累計下跌35元或1.87%，收在1840元。不過根據臺灣集中保管結算所數據顯示，不少股東趁勢加碼台積電，股東人數創下歷史新高。根據集保所統計，截至3月19日，台積電股東人數來到246萬4986人，較一週前增加7萬5536人。交易員表示，台積電股東數量的增加，主要來自散戶投資者透過零股交易購買台積電股票。也因此，台積電零股股東人數也持續增加，截至3月19日，台積電零股的股東人數較一週前增加6萬5773人，達到約195萬8348人。觀察其他股權結構，持有1至5張股東人數增至41萬2254人，增加8681人；不過，持股1000張以上股東人數自3月13日的1518人，降至20日的1513人，單週減少5人。台積電也在過去一週迎來除息，本次是2025年第3季的股利發放，每股配發6.00003573元，在3月17日除息，在買盤強力挹注下，開盤上演「秒填息」好戲，這也是台積電第21次除息當天就完成填息的紀錄。