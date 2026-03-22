清明節將在4月初到來，許多民眾都在這幾週陸續返鄉祭祖。除了緬懷先人，傳統民俗中的禁忌與運勢轉變也是熱議話題。命理專家小孟老師特別提醒，清明時節陰陽能量交替，有「10大禁忌」務必遵守以保平安；此外，雖然有「四生肖」需留意卡到陰風險，但也有幸運的「四生肖」有望獲得祖先庇佑，甚至在夢中接收到發大財的靈感！
祖先托夢發財！「4生肖」清明後財運爆發
小孟老師指出，有四個生肖在清明過後能獲得祖先強力加持，甚至可能出現「財富預告夢」：
TOP 1：屬羊
身為「祖先欽點」的財運之星，正財偏財皆旺，適合進行斜槓或投資布局，收穫將超乎預期。
TOP 2：屬猴
正財運強勁，工作表現容易獲得實質獎金回饋，是開啟副業或進修的最佳助攻時機。
TOP 3：屬雞
偏財運特別感應，若在清明期間夢到數字應特別留意。此時也適合開始研究理財工具。
TOP 4：屬龍
磁場大旺，建議當天多到戶外曬太陽提升能量，有助於排除濁氣，讓財庫注入新能量。
小心觸犯禁忌！清明節「十大守則」避邪保平安
清明節氣氛較為特殊，小孟老師整理出10項民俗禁忌，提醒民眾在祭祖期間應多加留意，避免影響個人運勢：
掃墓黃金時間：建議在早上 9:00 至下午 3:00 之間完成，此時陽氣最旺。下午 5:00 後為陰陽交界，不潔之氣較重。
不隨意進出老宅：相傳往生靈魂會在此時回訪，應避免進入無人居住的老屋以免干擾靈體。
勿訪他人祖先牌位：若朋友家中有祖先牌位，體質弱者易因「靈氣擦身」而感冒不適。
嚴禁拍照攝影：在墓地拍照不僅對先人不敬，更可能驚擾到其他靈體。
忌穿新鞋上山：「鞋」同音「邪」，當天買鞋穿上山恐招邪氣。
家中嚴守清靜：清明當天祖靈會回家，應禁慾（房事）、禁打麻將，且電視音響應轉小聲，以免打擾先人。
外人不可亂拜：若陪同非親屬掃墓，切記不要點香，以免引發對方祖先的好奇。
水果四禁忌：避開芭樂（象徵芭樂票）、番茄（象徵血光）、香蕉（招你來）、釋迦（象徵佛頭）。
掃墓完莫直奔回家：建議先到人潮擁擠、熱鬧的地方走走，將穢氣抖落後再入家門。
當日壽星避開：清明當天生日者屬「喜」，不宜進入墓區，若非去不可建議隨身攜帶艾草。
4生肖注意了！今年清明期間容易卡到陰
小孟老師特別點名以下四個生肖，在今年清明時節磁場較弱，應避開特定的危險地點：
屬馬：沖馬者建議少去山邊、溪流邊，避免能量受損。
屬鼠：應避開大樹下、森林覆蓋處等陰涼之地。
屬牛：需避開焚燒紙錢現場以及體感溫度極冷之處。
屬兔：特別提醒避開無人居住的老宅，防止靈氣干擾。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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小孟老師指出，有四個生肖在清明過後能獲得祖先強力加持，甚至可能出現「財富預告夢」：
TOP 1：屬羊
身為「祖先欽點」的財運之星，正財偏財皆旺，適合進行斜槓或投資布局，收穫將超乎預期。
TOP 2：屬猴
正財運強勁，工作表現容易獲得實質獎金回饋，是開啟副業或進修的最佳助攻時機。
TOP 3：屬雞
偏財運特別感應，若在清明期間夢到數字應特別留意。此時也適合開始研究理財工具。
TOP 4：屬龍
磁場大旺，建議當天多到戶外曬太陽提升能量，有助於排除濁氣，讓財庫注入新能量。
清明節氣氛較為特殊，小孟老師整理出10項民俗禁忌，提醒民眾在祭祖期間應多加留意，避免影響個人運勢：
掃墓黃金時間：建議在早上 9:00 至下午 3:00 之間完成，此時陽氣最旺。下午 5:00 後為陰陽交界，不潔之氣較重。
不隨意進出老宅：相傳往生靈魂會在此時回訪，應避免進入無人居住的老屋以免干擾靈體。
勿訪他人祖先牌位：若朋友家中有祖先牌位，體質弱者易因「靈氣擦身」而感冒不適。
嚴禁拍照攝影：在墓地拍照不僅對先人不敬，更可能驚擾到其他靈體。
忌穿新鞋上山：「鞋」同音「邪」，當天買鞋穿上山恐招邪氣。
家中嚴守清靜：清明當天祖靈會回家，應禁慾（房事）、禁打麻將，且電視音響應轉小聲，以免打擾先人。
外人不可亂拜：若陪同非親屬掃墓，切記不要點香，以免引發對方祖先的好奇。
水果四禁忌：避開芭樂（象徵芭樂票）、番茄（象徵血光）、香蕉（招你來）、釋迦（象徵佛頭）。
掃墓完莫直奔回家：建議先到人潮擁擠、熱鬧的地方走走，將穢氣抖落後再入家門。
當日壽星避開：清明當天生日者屬「喜」，不宜進入墓區，若非去不可建議隨身攜帶艾草。
小孟老師特別點名以下四個生肖，在今年清明時節磁場較弱，應避開特定的危險地點：
屬馬：沖馬者建議少去山邊、溪流邊，避免能量受損。
屬鼠：應避開大樹下、森林覆蓋處等陰涼之地。
屬牛：需避開焚燒紙錢現場以及體感溫度極冷之處。
屬兔：特別提醒避開無人居住的老宅，防止靈氣干擾。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。