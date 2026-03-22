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▲BTS演唱會被預估會湧入26萬人潮，然而事實卻不盡然。（圖／X@bts_bighit）

天團BTS（防彈少年團）昨（21）日晚間在首爾光化門廣場舉辦免費回歸演唱會，因為是睽違四年才發行的正規專輯《ARIRANG》，官方預估現場會吸引超過26萬人次到訪，因此光化門周邊許多商店為了迎接大量BTS粉絲的到來，紛紛準備了大量的輕食以供飽腹，然而最後卻只來了4萬人，使得事先準備的商品都沒能順利賣出，就算降價拋售也沒有人購買，最後只能賠錢報廢。BTS演出前，官方原先預估光化門一帶可能湧入26萬人，因此周邊便利商店、百貨與觀光零售業猜測會因人潮湧入而業績大增，因此大量準備了飯糰、三明治等即食商品，然而最後人潮卻不如預期，導致商品被迫滯銷與報廢，損失慘重；另外有部分商店增加了周邊商品與應援燈電池備貨量，較不具時效性的商品反而賣得非常好，創造了相當不錯的業績。為了迎接來看BTS的26萬粉絲，首爾政府早早啟動大規模交通與安全管制，警方原先規劃約6500名人力，後續更追加至1萬5000人，並加強周邊封路、交通改道與入場安檢，光化門、景福宮、市廳周邊多處道路及地鐵站都受到影響，由於管制範圍過大，就連普通上班族與觀光客受到波及，附近店家與居民也怨聲載道，爆發大量民怨。經紀公司HYBE也在今日稍早發聲明致歉，「向光化門一代的民眾、附近商家、上班族、觀光客道歉並感謝大家」，HYBE表示因為這是全世界都矚目的舞台，所以必須要確保安全，「影響到經過光化門的各位、與個人珍貴行程與日常的這一點，真的非常不好意思。因為大家寬容的理解與體諒，才能製造這麼有意義的時間」，不過他們同時也澄清，昨晚到場的不只4萬人，其實有10萬4000人到場，透露政府沒有把未持有韓國門號的外國旅客算進去，才會有統計數字的差異。