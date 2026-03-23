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▲TWICE台北大巨蛋的VIP歌迷禮包公開，內容為毛巾、杯套、明信片組、證件套、鐵牌、VIP證以及看彩排。（圖／讀者提供）

▲子瑜為台灣粉絲帶來SOLO舞台〈RUN AWAY〉。（圖／讀者提供）

▲定延、志效與彩瑛小分隊演唱《K-POP獵魔女團》神曲〈take down〉。（圖／讀者提供）

▲子瑜在TWICE大巨蛋演唱會大爆哭，表示很謝謝台灣歌迷讓她能圓夢開高雄、台北演唱會。（圖／讀者提供）

韓國人氣女團TWICE首度登上台北大巨蛋開唱，連續三天演出掀起全台ONCE（粉絲名）搶票熱潮，時隔不到半年再次回到子瑜的家鄉開唱，她們可是為台灣的粉絲準備了滿滿的驚喜，從超豪華VIP禮包、限定歌單，到周子瑜在台上情緒潰堤爆哭，甚至最終場送上限定「3安可」，每一幕都讓粉絲難忘。這次TWICE台北大巨蛋演唱會，8800元票區的VIP福利讓粉絲直呼「比高雄場高級超多！」除了能搶先參加彩排外，還包含毛巾、杯套、明信片組、證件套、鐵牌、VIP證等專屬周邊；對比去年高雄場，當時VIP福利僅有彩排、VIP掛繩、吊牌組、明信片組，以及官方商品優先購買權，整體內容相對簡約，這回台北場大幅升級，讓大家直言「有被寵到。」身為台灣成員的周子瑜，回到家鄉開唱自然成為全場最大焦點之一，其中最讓粉絲驚喜的，莫過於她帶來SOLO曲〈RUN AWAY〉的巡演首唱！事實上去年TWICE在高雄開唱時，〈RUN AWAY〉並未被排進正式歌單，當時僅有粉絲自發性合唱應援，沒想到這次台北場，子瑜正式將〈RUN AWAY〉放進演出內容，超美服裝、舞姿讓大家都看傻。除了經典團體舞台外，成員小分隊演出也成為本次台北場一大亮點，定延、志效與彩瑛驚喜帶來《K-POP獵魔女團》神曲〈take down〉，強烈節奏搭配帥氣舞台魅力，一登場就讓全場氣氛瞬間飆到最高點。不僅是小分隊限定表演，超稀有曲目〈TWICE頌〉也罕見現身舞台，因為這首歌並沒有正式推出音源，是只有在演唱會現場「碰運氣」才有機會聽到，沒想到台北場最後兩天安可都唱了〈TWICE頌〉，等於直接實現粉絲許願，讓現場瞬間陷入瘋狂。本次台北場最讓粉絲心疼又難忘的一幕，過於周子瑜末場時在演唱〈MRSA〉時突然情緒潰堤，爆哭到無法繼續表演，直接消失在舞台上，直到演唱〈I GOT YOU〉時，子瑜才重新回到舞台，但她因為陷入在情緒中，哭到幾乎發不出聲音，而這也是子瑜第一次在巡演中哭得這麼慘。而到了最後一場，TWICE更送上誠意十足的「限定3安可」，她們帶來〈Like Ooh-Ahh〉、〈TWICE頌〉、〈One Spark〉，為台北場畫下最完美句點。從升級版VIP禮包、子瑜SOLO台灣首唱、限定神曲舞台，到子瑜罕見淚崩、最終場加碼3安可，對粉絲來說，這不只是一場演唱會，更像是一場偶像跟粉絲的雙向奔赴現場，讓許多人直呼：「超級值回票價！」