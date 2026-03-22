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陸配創業心得引質疑！分享3年展百店卻變調

▲事件起源於「紅茶巴士」老闆娘在影片中以「大陸嫁台灣，3年開到100家店，我是如何做到的」貼文。（圖／ruby_building）

老闆娘為失言致歉！坦承回應失當

▲隨著事件持續延燒，老闆娘發文致歉，「我在此向所有被冒犯的朋友致上最深的歉意」。（圖／Threads@ruby_building）

連鎖飲品品牌「紅茶巴士」近日陷入社群輿論風暴。該品牌老闆娘日前於社群平台分享「陸配創業成功學」，詳述如何在台短短 3 年內讓名下品牌擴張至百間分店，原意為激勵人心，不料卻因與網友筆戰時，使用「青鳥」反擊一詞，引發強烈反彈。儘管爭議留言已迅速刪除，但截圖早已在網路流傳。隨著風波愈演愈烈，老闆娘隨後發布正式道歉聲明，坦承回應失當，並向加盟夥伴與大眾致歉。事件起源於「紅茶巴士」老闆娘在影片中以「大陸嫁台灣，3年開到100家店，我是如何做到的」為題，分享品牌驚人的成長速度。然而，影片曝光後，留言區出現部分網友對品牌背景的質疑，包括對「中資」的猜測，甚至有網友戲稱「台中是中國天堂」。面對負面評論，老闆娘一時情緒失控，在留言處回擊：「請你們這些青鳥多曬曬太陽吧，不要永遠活在陰暗面裡」，並強調自己已取得台灣護照，呼籲外界理性看待。此言論瞬間觸動台灣社會敏感神經，引發網友砲轟其「標籤化」不同意見者。隨著事件持續延燒，老闆娘發文致歉：「我在此向所有被冒犯的朋友致上最深的歉意」，表示當時未充分理解該詞彙在台灣社會中的意涵與重量，僅以個人主觀直覺回應，「這是我的失職與不成熟」，並向所有感到被冒犯的人致上歉意。她也指出，品牌創立初衷是希望將飲品做好，讓消費者享受傳統紅茶的風味，身為經營者，其言行不僅代表個人，也影響整個團隊，因此「我也再次向加盟夥伴致歉」。最後，老闆娘表示，將暫時停止個人社群發言，把重心回歸產品與服務，未來在公開表達上會更加謹慎。她也提到，「感謝大家對於這件事情的關注，我也將透過這次的事件，重新理解與思考我的身分與台灣政治之間的關係，感謝所有人的批評與指教」，再次向所有因其言論感到不適的人致上歉意。