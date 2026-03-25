民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案，將於本月26日宣判。在此之前，檢辯攻防再掀波瀾。繼同案被告、威京集團主席沈慶京聲請個案評鑑後，柯文哲本月3日在律師團陪同下，赴法務部申請對承辦檢察官林俊言進行評鑑，指控其在偵查期間涉及押人取供、施壓認罪及偽造筆錄等不法情事，要求釐清責任。
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新北地檢署主任檢察官林俊言，日前因偵辦京華城弊案期間的偵訊作為，遭威京集團主席沈慶京指控多項不當行為，並透過律師團向檢察官評鑑委員會提出個案評鑑申請。檢評會調查後，認定沈所提指控均不成立，但仍認為林俊言在部分偵辦過程中，已逾越《檢察官倫理規範》，決議將案件移請新北地檢署研議適當處分。
柯文哲說，司法不該成為政治工具，更不能成為打壓反對黨的手段，如果檢評會不敢處理這種違法行為，台灣民主也將喪失。
律師鄭深元指出，林俊言捏造事實「騙票」騙取搜索票濫行搜索、長期洩密、圖利特定媒體、濫行傳訊無關人士、未先行送達傳票即任意提訊被告、誆騙襄閱主任檢察官為其非法視察背書、以不當言詞訊問彭振聲、邵琇珮、黃景茂等人、偽造黃景茂偵訊筆錄六大違法行逕，違重違反法定程序，違反法官法、偵查不公開、檢察官倫理規範情節重大，有移付懲戒必要。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。