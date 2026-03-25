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▲台北地檢署檢察官林俊言。（圖／翻攝畫面）

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案，將於本月26日宣判。在此之前，檢辯攻防再掀波瀾。繼同案被告、威京集團主席沈慶京聲請個案評鑑後，柯文哲本月3日在律師團陪同下，赴法務部申請對承辦檢察官林俊言進行評鑑，指控其在偵查期間涉及押人取供、施壓認罪及偽造筆錄等不法情事，要求釐清責任。新北地檢署主任檢察官林俊言，日前因偵辦京華城弊案期間的偵訊作為，遭威京集團主席沈慶京指控多項不當行為，並透過律師團向檢察官評鑑委員會提出個案評鑑申請。檢評會調查後，認定沈所提指控均不成立，但仍認為林俊言在部分偵辦過程中，已逾越《檢察官倫理規範》，決議將案件移請新北地檢署研議適當處分。柯文哲說，司法不該成為政治工具，更不能成為打壓反對黨的手段，如果檢評會不敢處理這種違法行為，台灣民主也將喪失。律師鄭深元指出，林俊言捏造事實「騙票」騙取搜索票濫行搜索、長期洩密、圖利特定媒體、濫行傳訊無關人士、未先行送達傳票即任意提訊被告、誆騙襄閱主任檢察官為其非法視察背書、以不當言詞訊問彭振聲、邵琇珮、黃景茂等人、偽造黃景茂偵訊筆錄六大違法行逕，違重違反法定程序，違反法官法、偵查不公開、檢察官倫理規範情節重大，有移付懲戒必要。據了解，司法官訓練所46期結業的林俊言，曾任雲林地檢署、台中地檢署檢察官，2012年獲法務部派至日本早稻田大學進修1年，研究收容人權利與救濟，2014年因參與偵辦劣質油品案，在台中地檢署服務期間，獲時任法務部長羅瑩雪頒發法務部三等功績獎章，2020年4月調最高檢察署辦事檢察官，2023年8月間歸建台北地檢署檢肅黑金專組（愛組）。去年7月獲圈選升任新北地檢署主任檢察官，但他多次被指不正訊問、威逼恐嚇證人，甚至濫權羈押抗告，而林俊言先前已否認施壓或洩密，僅承認部分程序疏失。