中央氣象署表示，本周台灣天氣呈現東西兩樣情的格局，西部地區大致維持穩定，而北台灣、東半部則受到多波微弱系統交替影響，晴雨變化節奏相當快速。隨著春季天氣系統更迭頻繁，建議民眾外出前應多加留意最新氣象資訊，以因應忽晴忽雨的天氣型態。
今天天氣：早晚溫差大 北東有局部雨勢
3月23日今天的天氣，基隆北海岸、宜花地區及大臺北山區有局部短暫陣雨，大臺北、臺東、屏東地區及恆春半島也有零星短暫陣雨，清晨北部地區易有低雲，可能造成局部稍微飄雨的現象，桃園至高雄為多雲到晴的天氣，午後南部山區有零星短暫陣雨。
北臺灣高溫約23至27度，花蓮、臺東高溫約27至29度，中南部高溫可達27至31度；各地低溫約17至21度，日夜溫差較大。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中部
環境部提及，環境風場為偏東風至東南風，西半部污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門與清晨及夜晚北部、雲林至臺南地區易有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，北部及南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區及金門為「橘色提醒」等級。
一周天氣：中南部整周溫差大 周三、周六鋒面來襲
氣象署提醒，周三、周四（3月25日至3月26日）將迎來一波微弱鋒面及東北季風，北北基與東半部的雲量明顯增多，降雨機率提高。北北基、宜花白天的最高氣溫也將略微下降到22至24度，感受較為涼爽，北台灣、東部民眾出門建議攜帶雨具備用。
周五（3月27日）進入兩波系統間的過渡期，東北風減弱，北北基、宜花地區的溫度會稍微回升，天氣大致轉為多雲到晴，但北邊另一波微弱鋒面逐漸接近，水氣移動的速度將決定周末天氣變化的程度。
周六、周日（3月28日至3月29日）預計再受一波微弱鋒面及東北季風影響，北台灣將再度轉涼，北北基、東半部的降雨機率也會再度提升。整體而言，北部與東部本周屬於鋒面來來去去、雨勢不大且下雨時間不長的型態，高溫在22至27度之間起伏。
資料來源：中央氣象署、環境部
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3月23日今天的天氣，基隆北海岸、宜花地區及大臺北山區有局部短暫陣雨，大臺北、臺東、屏東地區及恆春半島也有零星短暫陣雨，清晨北部地區易有低雲，可能造成局部稍微飄雨的現象，桃園至高雄為多雲到晴的天氣，午後南部山區有零星短暫陣雨。
北臺灣高溫約23至27度，花蓮、臺東高溫約27至29度，中南部高溫可達27至31度；各地低溫約17至21度，日夜溫差較大。
良好：花東
普通：北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中部
環境部提及，環境風場為偏東風至東南風，西半部污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門與清晨及夜晚北部、雲林至臺南地區易有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，北部及南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區及金門為「橘色提醒」等級。
氣象署提醒，周三、周四（3月25日至3月26日）將迎來一波微弱鋒面及東北季風，北北基與東半部的雲量明顯增多，降雨機率提高。北北基、宜花白天的最高氣溫也將略微下降到22至24度，感受較為涼爽，北台灣、東部民眾出門建議攜帶雨具備用。
周五（3月27日）進入兩波系統間的過渡期，東北風減弱，北北基、宜花地區的溫度會稍微回升，天氣大致轉為多雲到晴，但北邊另一波微弱鋒面逐漸接近，水氣移動的速度將決定周末天氣變化的程度。
周六、周日（3月28日至3月29日）預計再受一波微弱鋒面及東北季風影響，北台灣將再度轉涼，北北基、東半部的降雨機率也會再度提升。整體而言，北部與東部本周屬於鋒面來來去去、雨勢不大且下雨時間不長的型態，高溫在22至27度之間起伏。
資料來源：中央氣象署、環境部