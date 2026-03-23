我是廣告 請繼續往下閱讀

市場觀望氣氛持續，美國股市上週五（19日）走勢疲軟，終場跌多漲少，其中只有費半指數上漲0.8%，不過台指期夜盤20日夜盤大跌822點收32737點，拖累台北股市今（23）日開盤下跌209.88點、來到33334點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.71點、來到326.69點。今日開盤量大強勢個股：台聚、台達化、新興、創威、亞聚。權值股多數走低，權王台積電開盤下跌55元、來到1785元；台達電開盤下跌65元、來到1410元；鴻海開盤下跌6元、來到197元。上週，以色列總理尼坦雅胡表示，以色列將協助美國重啟荷姆茲海峽航運，並稱這場戰爭可望比外界預期更快結束，帶動投資人對衝突升級風險的憂慮暫時降溫。此外，美國也批准部分俄羅斯原油的交付與銷售，進一步放寬制裁，以抑制能源價格走高。也因此，油價上週五漲勢明顯降溫，美國西德州中級原油（WTI）期貨收跌約0.2%，報每桶96.14美元，布蘭特原油期貨一度回落2%。不僅如此，美國財政部長貝森特也表示，美方正考慮解除長期對伊朗石油施加的制裁，以壓低因戰事推升的能源價格。另一方面，川普政府一名官員上週四透露，白宮目前並不打算禁止美國石油與天然氣出口。此外，聯準會最新利率展望也持續影響市場情緒，儘管聯準會仍暗示今年可能保留一次降息空間，但在通膨預測上修、再加上主席鮑爾釋出偏鷹派訊號後，市場對今年降息的期待持續降溫，進一步壓抑上週五股市表現。不過投資人態度仍維持觀望，美股上週五跌多漲少，道瓊指數下跌203.72點或0.44%，收46,021.43點，那斯達克指數下跌61.73點或0.28%，收22,090.69點，標普500指數下跌18.21點或0.27%，收6,606.49點，費半指數上漲68.18點或0.88%，收7,863.30點。科技五大巨頭全數收黑。Meta下跌1.46%，蘋果下跌0.39%，Alphabet下跌0.18%，微軟下跌0.71%，亞馬遜下跌0.53%。半導體股漲跌互見，AMD上漲2.91%，博通上漲1.24%，輝達下跌1.02%，應用材料上漲2.21%，高通上漲0.62%，美光下跌3.78%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.23%，日月光ADR上漲1.11%，聯電ADR下跌0.43%，中華電信ADR上漲0.02%。