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柯文哲無保請回三天後撤銷 首度遭羈押禁見

▲前民眾黨主席柯文哲遭上銬坐上囚車離開北院。（圖／記者李政龍攝，2024.09.05）

京華城案偵結 柯文哲遭北檢起訴求刑28年半

柯文哲三進三出看守所 保釋金3000萬增至7000萬終獲釋

▲前台北市長、民眾黨前主席柯文哲交保。（圖／記者吳翊緁攝，2025.09.08）

柯文哲羈押中老父病逝 未戴腳鐐抵新竹戒護奔喪

▲柯文哲戒護奔喪念悼詞哽咽（圖／民眾黨提供）

柯文哲聲請赴日參加兒子東大畢典 遭北院裁定駁回

台北地檢署2024年底偵結京華城案，指控柯文哲圖利業者百億元、收賄1710萬元，並侵占民眾黨政治獻金6千多萬元，依4罪起訴求刑柯文哲28年6個月。回顧案件進程，柯文哲自2024年9月5日首度遭羈押、三進三出看守所，累計羈押達363天，最終於2025年9月交保後獲釋，值得一提的是，羈押期間，柯文哲面臨老父病逝、戒護奔喪的人生之痛；而近日他欲前往日本參加兒子畢業典禮，向法院聲請解除限制出境也遭到駁回。隨著3月26日宣判日將至，這場備受注目的司法判決結果也即將揭曉。2024年8月，當時檢廉單位採取大規模行動，突擊搜索柯文哲住處及民眾黨中央黨部。隨後，柯文哲於8月30日被移送台北地檢署接受複訊。儘管法院在9月2日一度裁定無保請回，讓柯文哲重獲自由，但這段平靜僅維持了不到三天。北檢9月3日迅速補強相關證據並提出抗告，隨即在9月5日獲得高等法院支持。法院重新審理後，裁定柯文哲羈押禁見兩個月；最終，柯文哲在眾目睽睽之下被雙手上銬，步上囚車移往台北看守所。2024年12月26日，台北地檢署正式偵結京華城等案，依《貪污治罪條例》違背職務收賄、圖利、侵占及背信等罪名起訴柯文哲，認定其收受賄賂並侵占政治獻金，向法院具體求刑28年6個月。2024年12月27日，遭羈押達113天的柯文哲在歷經近5小時的接押庭審理後，北院原裁定以3000萬元交保，但因檢方不服提出抗告，高等法院隨後撤銷原裁定並發回更裁。12月29日北院再度召開羈押庭，二度裁定准予交保，但將保釋金由3000萬元大幅提高至7000萬元。柯家人直到隔天下午才籌足加保金，這才接引柯文哲離開法院，完成其首度交保。北檢兩度提出抗告後，柯文哲僅獲得短暫的6天自由。2025年1月2日，台北地方法院第三度召開羈押庭，並於當晚裁定柯文哲羈押禁見，期間長達三個月。隨後高等法院於1月11日深夜駁回柯文哲的抗告，確定其必須在看守所內度過農曆新年。直到同年9月5日中午，北院才裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，當時柯文哲一方並未立即辦理交保手續，而是透過辯護律師表示需再行深思，9月8日柯文哲同意交保，結束長達363天的羈押生活。2025年2月17日，柯文哲的父親柯承發病逝，享耆壽94歲。當時柯文哲因京華城案遭羈押禁見，父子終究未能見上最後一面。為了讓丈夫盡孝，妻子陳佩琪於3月7日向台北看守所申請返家探視，柯家人在奔喪前夕獲得許可，這才讓柯文哲得以在告別式當天送老父最後一程。同年3月10日，柯承發的告別式於新竹市立殯儀館景行廳舉行。當日上午，柯文哲身穿台北看守所發放的黑藍色夾克，在8名法警的近身戒護下返回新竹參加家祭，全程並未上手銬、腳環。家祭期間，柯文哲數度情緒崩潰、痛哭流涕，並對父親深感愧疚，感慨表示父親最終沒能撐到他回去陪伴，這將成為他一生的遺憾。柯文哲兒子柯傅堯，目前就讀於日本東京大學博士班，其畢業典禮定於今年3月24日舉行，而柯文哲身為父親也接獲校方邀請。為了親自赴日見證兒子的重要時刻，柯文哲於3月9日委託律師團向台北地方法院遞狀，聲請於3月23日至25日期間暫時解除限制出海與出境。3月17日，解除境管聲請遭台北地院裁定駁回，北院理由是儘管柯文哲缺席，東京大學的畢業典禮仍能照常運作，且其子取得學位的權益並不會受到影響。此外，法官認為柯文哲在聲請暫時出境時，並未依照司法實務慣例針對此類案件提出相應的財產或身分擔保，因此不符合相關要件。