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▲京華城案兩名被告：時任台北市長柯文哲（右二）與威京集團主席沈慶京（右一）在2022年出席京華廣場動土典禮。（圖／翻攝台北市政府網頁）

▲北檢認定台北市政府2019年之前幾乎從未同意京華城的要求，卻在沈慶京（左）向柯文哲（右）發牢騷後有所改變。（圖／翻攝台北市政府網頁）

▲北檢質疑柯文哲，京華城案圖利上百億難道要彭振聲扛？市長都沒責任？「責任長官扛，符合柯文哲理念」。（圖／記者葉政勳攝，2024.09.02）

▲京華城改建案依據《都市計畫法》第24條取得20％容積獎勵。（圖／記者張勵德攝，2024.9.3）

▲柯文哲否認圖利，京華城是自提細部計畫申請容積獎勵，有參考都更但不是都更案，也經過都委會的合法審議。（圖／記者劉松霖攝，2025.10.23）

▲柯文哲回憶當年COVID-19疫情嚴重，誰有空管京華城？他只知道送都委會研議，之後沒再追蹤，連容積率多少都不清楚。（圖／記者葉政勳攝，2024.12.27）

▲前台北市都發局長黃景茂反駁起訴書內容，送都委會研議怎會違法？（圖／記者劉松霖攝，2025.3.25）

▲前台北市都發局總工程司邵琇珮認為京華城案「貢獻相對不足」，但沒有適法性的問題。（圖／記者劉松霖攝，2025.5.29）

▲前台北市都發局總工程司邵琇珮為保住公務員資格，仍維持認罪答辯，請求法院3度減刑並宣告緩刑。（圖／記者劉松霖攝，2025.12.19）

▲前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊到台北地院為京華城案作證。（圖／記者劉松霖攝，2025.8.7）

▲京華城案時任北市府秘書長、現任參議陳志銘證稱，都發局公文雖寫「奉交下」，但從公文交辦單的印章是「辛章」可研判並未經過市長。（圖／記者劉松霖攝，2025.8.19）

▲前台北市都委會執行秘書劉秀玲曾傳訊息要彭振聲對京華城案放心「適法性沒有問題」。（圖／翻攝畫面，2025.5.27）

▲前台北市都委會委員、政大教授白仁德為京華城案出庭。（圖／NOWNEWS攝影中心，2025.8.14）

▲前政務委員張景森作證，京華城案搞了30年，陷入牢獄之災，得到的只是它當初擁有的東西，這是一個悲慘的案子。（圖／記者劉松霖攝，2025.10.28）

▲ 曾擔任柯文哲北市府副手、現為高雄市副市長的林欽榮（中），為京華城案多次在法庭內外互相攻訐。（圖／記者陳美嘉攝，2025.08.25）

▲前台北市都發局長林洲民批評京華城自創容獎項目是用「形容詞魚目混珠」。（圖／記者劉松霖攝，2025.5.22）

▲威京集團主席沈慶京當庭爆料，他聽到林欽榮在台南、高雄「也搞錢」。（圖／記者劉松霖攝，2025.12.11）

▲柯文哲自認並非都市計畫專家，他在便當會都照念會議提報單上都發局提供的解決方案，哪一點違法？（圖／記者林調遜攝，2024.8.31）

▲柯文哲不滿北檢無所不用其極、忽略對他有利的證據「欲加之罪何患無辭」。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.15）

▲檢方認定柯文哲不但有指示部屬，也清楚京華城以細部計畫增設容積獎勵。（圖／記者葉政勳攝，2024.9.5）

民眾黨創黨主席柯文哲在京華城案涉嫌違法，護航威京集團取得、換算高達上百億的利益，在一審攻防過程中，檢辯對於本案是否「」有激烈交鋒，柯文哲主張自己並非都市計畫專家，會按照都發局的建議處理，京華城案，檢方對他羅織罪名、先射箭再畫靶；台北地檢署控訴，，當時威京集團正在跟台北市政府打官司，柯文哲卻接受陳情，他不顧基層公務員和部分都委的反對，一路護航的過程中不但很清楚容積率的變化，也對部屬明確下指示。北檢調查，京華城購物中心1998年3月在本案土地興建，2001年完工啟用，2018年7月因為營運每況愈下而求售，2019年9月由中石化的子公司鼎越開發公司以372.1億元得標本案土地，規劃商辦大樓「京華廣場」；在1991年北市府都市計畫書中，雖明訂「」，但北檢認定柯文哲在台北市長第二任期間，為了，明知京華城公司申請最高20％容積獎勵的都市計畫草案內容違背都市更新條例、都市更新建築容積獎勵辦法，仍從2020年3月到2022年2月間，以等方式護航京華城公司，最終使鼎越公司取得本案土地最高20％容積獎勵的建造執照。檢方指出，在這些行政程序中，台北市都發局、都委會、都審會有眾多基層公務員、都委會委員質疑違法，彭振聲、黃景茂、邵琇珮也明知違法仍聽從柯文哲的意思，共同圖利京華城公司、鼎越公司不法利益高達，因此於起訴書痛批柯文哲「」。北檢2024年動手偵辦京華城案後，威京集團曾出面說明，這三項威京自創的獎勵名目是比照都市更新的「綠建築獎勵」、「智慧建築獎勵」、「耐震設計標章獎勵」。柯文哲歷次開庭答辯內容包括，他當8年市長，他只知道送都委會研議，之後沒再追蹤，連容積率多少都不清楚，檢察官說他寫字條「快就好」、「加速行政流程、早日完工」是指示部屬，但他認為比較像叮嚀，每天簽完公文如果還有力氣就盡量看陳情案；如果與醫療衛生有關會自己裁決，其他領域會尊重專業，市長當到第2任他就學乖了，自己不會不能裝懂，柯文哲認為，；不管公務員怎麼抱怨，京華城都經過都委會的合法審議，每個公務員來作證都說京華城案合法，但檢察官先射箭再畫靶，無所不用其極辦柯文哲，刻意忽視這麼多公務員審視，去抹黑、拼湊故事「欲加之罪何患無辭」，顯示檢方根本預設立場、找人編故事，要大家講符合檢察官的故事內容，京華城案起訴書羅織罪名，忽略對他有利的證據惡意解讀、無限上綱。與柯文哲同屬不認罪組的前北市都發局長黃景茂，遭檢方求刑7年，他在審理期間表示，都委會不一定要照陳情人的意見，而且可能不通過，林欽榮、林洲民、彭振聲也送過研議，認罪組兩人彭振聲、邵琇珮於一審辯結時未翻供仍認罪。彭振聲曾在交互詰問時坦誠，，他還說柯文哲不會私下跟他交代事情，也沒指示京華城案一定要過或不過，，大家認為他是都委會主席具有決策權，其實他沒有行政裁量權，從未直接下達命令，都委會委員都是教授、各方代表，「我要怎麼指示」？邵琇珮則表示，當年都委會開完學者專家會議再綜合各方意見後，她認為，也沒有預設立場。邵琇珮的偵查筆錄有記載她「擋不住」京華城的陳情案，法院作證時，她卻解釋這樣講不精確、怪怪的，京華城公司本來就可以主張它的權益，還有一段筆錄寫「應曉薇對黃景茂施加壓力，黃景茂要我們儘速辦理」，她作證時認為用字遣詞不太精準；另有一段寫她說應曉薇與柯文哲、京華城之間的聯繫「非常暢通」，到了審理階段，她評論自己這段發言確實比較武斷。時任台北市副市長黃珊珊曾以證人身分到庭，她說；柯文哲並非每樣都是專業，原則上大部分尊重各局處專業意見，到了便當會以局處事先準備好的回答為原則。時任台北市政府秘書長陳志銘有在庭上解釋都發局公文的「」涵義，實際上那只是、都發局再回函，可從公文交辦單的，因為柯文哲本人是「正章」，甲乙丙是副市長，丁是秘書長，戊己庚是副秘書長，至於「辛章」是秘書處機要組，都發局承辦人員打「奉交下」只是個人用語習慣。前台北市都委會執行秘書劉秀玲也為本案作證，她證稱，也證明曾傳訊息要彭振聲對京華城案放心「都委會都有把關，適法性沒有問題，也沒有逕行適用都更獎勵」。時任台北市都發局都市規劃科科長楊智盛出庭則說，，也否認應曉薇、吳順民施壓、斥責或要求護航京華城案。京華城案都委會專案小組召集人白仁德到庭證述，京華城案不符都更，但類似都更型態，學理上是都市再生的概念，，如果都市計畫法有給予獎勵，那就是依法；他任內遇過林欽榮、彭振聲兩位都委會主席，決議方式大部分是共識決，沒有表決的印象，審京華城案時所有委員都能發言，不會被禁止，前政務委員張景森也以證人身分出庭，他對於京華城事隔30年仍在討論允建樓地板面積120284平方公尺是否「一次性保障」感到不可思議，（向市府遞件申請改建）張景森指出，京華城「抄」《都市更新條例》的獎勵項目：綠建築、智慧建築、耐震設計，改為韌性城市、智慧城市、宜居城市「只能說缺乏創意而已」，能否給予容積獎勵，重點是適當性、合理性，前北市副市長林欽榮在庭上主張，；他強調市長室對京華城案一直有列管，每3個月要回報，；林欽榮還說不知道京華城樓地板面積120284平方公尺涉及的利益大概多少，但「」。前北市都發局長林洲民證稱，，重點是有沒有一本厚厚的計畫書可以引用，包括財務試算、回饋機制、法源依據，這些計畫要交給都發局、都委會審議，但京華城案的計畫書他沒看過；他，並砲轟京華城自創三個「杜撰、荒謬」的形容詞（韌性城市、智慧城市、宜居城市）得到容積獎勵、「」，他希望有生之年不要再看到這三個形容詞，否則以後全台都可以用這三個形容詞來申請取得容積獎勵。北檢認定，，北市府與京華城打行政訴訟期間，都發局對於是否送研議出過兩個版本公文，一個是「送研議恐圖利」，另一個是「不同意送研議」，兩份都被退。柯文哲在2020年3月10日便當會裁示京華城送研議之前，已知有很多人跟他陳情，本案涉及重大利益，訴訟中案件應循訴訟途徑解決，以避免爭議，；柯文哲說都依照幕僚提報單來處理，但檢方向北市府調不到提報單，送研議是柯文哲自己的決定。檢察官指出，柯文哲在2020年10月26日寫便利貼給彭振聲之前，明知市府行政訴訟已勝訴、都發局發函京華城公司表明適法性有疑慮、都委會有反對意見，仍寫下「」顯見，也知道京華城案是唯一給市長決行的都市計畫案，京華城案確實有「加速行政流程」而且快了10倍；京華城案以韌性城市、智慧城市、宜居城市給予價值上百億的容積獎勵，但有證人建議應依照土管條例，才符合通案的一致性規定，檢方認為，有基層公務員認為會涉及圖利，柯文哲指示送研議，在便利貼寫公務員不坐牢為原則，其實不坐牢很簡單，訴訟中案件直接駁回就好。，不能沈慶京說什麼都照單全收，不然「讓沈慶京當市長就好」。公訴團隊強調，柯文哲拿「第二個余文」質疑檢察官不正訊問彭振聲是自打嘴巴，柯文哲最愛講余文，曾說他當台北市長任內不會再出現余文，，讓該負責的人負責，是檢方辦案基本立場，目標是不要有下一個余文。