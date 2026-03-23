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2026台灣最強商圈是它！超越逢甲夜市、西門町奪冠

本屆第1名無懸念由台北「士林觀光夜市商圈」奪得，以網路聲量3萬2895筆壓倒性奪冠，第2名「逢甲商圈」與其差距4699筆。

▲《網路溫度計》公布「2026全台十大商圈聲量排行」，第1名無懸念由台北「士林觀光夜市商圈」奪得，以網路聲量3萬2895筆壓倒性奪冠。（圖／交通部觀光局）

冠軍由「士林夜市/32895筆」奪冠，亞軍則是「逢甲商圈/28196筆」，季軍則由「中山商圈/25742筆」坐穩

▲根據《網路溫度計》所公布2026全台十大商圈聲量排行榜，冠軍由台北「士林觀光夜市商圈」奪得，榜單還多出6大新面孔，包括台北中山商圈、桃園中原商圈、台北南機場商圈、高雄三多商圈、台北西門町商圈和台北光華夜市等，而排行幾乎由北部商圈包辦。（圖／網路溫度計提供）

士林夜市好吃又好玩！連必比登都推薦：觀光客超愛逛

商圈內多間老牌小吃榮獲米其林必比登推薦，包括連續多年入榜的「好朋友涼麵」、開店超過40年老店「海友十全排骨 」、30年老字號「鍾記原上海生煎包」等

▲士林夜市內美食雲集，如豪大大雞排、士林大香腸、藥燉排骨、蚵仔煎等都是必買小吃。（圖／台北旅遊網）

告別天價與沒落！士林夜市「狠砸1億元翻新」拚重生

台北市政府市場處和經濟部狠砸1億重整士林市場地下美食街，在2025年4月重新開幕，希望甩開過往髒亂形象變得乾淨又整潔，還提供冷氣免費吹到飽

▲士林夜市市場美食街砸1億重新整修，不僅攤商排列整齊，還提供超過600+的座位區，超強冷氣搭配五星級廁所，遊客好評不間斷。（圖/台北市政府提供）

2024年9月1日當地還舉辦為期3個月的「平價水果攤」，試圖扭轉民眾及各地觀光客對士林夜市「水果天價」的既定印象，提供兼顧合理價位與優良品質的水果

▲士林夜市曾舉辦為期3個月的「平價水果攤」，為扭轉民眾及世界各地觀光客對士林夜市水果天價的既定印象，提供兼顧合理價位與優良品質的水果，且設立在交通便利的地方。（圖／台北市政府提供）

評價穩住4顆星！士林夜市仍遭饒河超車：攤商盼振興

來台旅客最常造訪的夜市中，饒河街夜市以35.63%居冠，士林夜市則為31.09%正式被超車，也讓士林夜市振興問題再度浮上檯面