台灣各地商圈特色不同，但共同點都是假日出遊的熱門首選，而台灣熱門商圈眾多，究竟哪一個話題度最高、最受遊客喜愛？根據《網路溫度計》公布「2026全台十大商圈聲量排行」，本次榜單由台北「士林觀光夜市」重回冠軍寶座，其打敗逢甲夜市、西門町等競爭對手，還超車去年冠軍大甲商圈。士林夜市近年來極力擺脫負面形象，不只砸大錢整修地下街，甚至祭出鐵腕政策想解決天價問題，讓外界十分期待士林夜市未來發展動向。
2026台灣最強商圈是它！超越逢甲夜市、西門町奪冠
《網路溫度計》公布「2026全台十大商圈聲量排行」，本次透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查2025年9月14日至2026年3月15日各大商圈網路聲量，本屆第1名無懸念由台北「士林觀光夜市商圈」奪得，以網路聲量3萬2895筆壓倒性奪冠，第2名「逢甲商圈」與其差距4699筆。
2026全台十大商圈聲量排行榜中，冠軍由「士林夜市/32895筆」奪冠，亞軍則是「逢甲商圈/28196筆」，季軍則由「中山商圈/25742筆」坐穩；第4名至第10名依序則是「一中街商圈/16406筆」、「六合夜市/15859筆」、「中原商圈/13261筆」、「南機場商圈/7229筆」、「三多商圈/7019筆」、「西門町商圈/5509筆」、「光華夜市/4076筆」。
本次榜單大洗牌，士林夜市在2025排行第3，今年一口氣衝上榜首位置，2025商圈冠軍「大甲商圈」則未擠進排行；排行榜中還多出6大新面孔，包括台北中山商圈、桃園中原商圈、台北南機場商圈、高雄三多商圈、台北西門町商圈和台北光華夜市等，而排行幾乎由北部商圈包辦，10個裡面就有6個北部商圈，代表北部商圈聲量依舊強勢。
士林夜市好吃又好玩！連必比登都推薦：觀光客超愛逛
本次「士林夜市」重返榮耀奪得冠軍，士林夜市是台北規模最大、最知名的觀光夜市，加上交通方便鄰近捷運劍潭站，商圈內美食雲集，如豪大大雞排、士林大香腸、藥燉排骨、蚵仔煎等都是必買小吃，且兼具流行服飾與遊樂攤位，是體驗台北夜生活必訪的景點，成為海內外知名觀光夜市，吸引眾多觀光客造訪。
士林夜市名氣甚至紅到國外，商圈內多間老牌小吃榮獲米其林必比登推薦，包括連續多年入榜的「好朋友涼麵」、開店超過40年老店「海友十全排骨 」、30年老字號「鍾記原上海生煎包」等，都是老饕認證的國際級美味。
告別天價與沒落！士林夜市「狠砸1億元翻新」拚重生
值得一提的是，近年來士林夜市常被評價已衰退沒落，面臨人潮下滑、商品重複性高及價格偏貴等問題，甚至還多次爆出「天價水果」爭議，加上新冠肺炎疫情重創，商圈內接連貼出頂讓公告，人氣不如以往，街道一片冷清被形容「跌落神壇」。
士林夜市為了擺脫「坑殺觀光客」、「人潮銳減」等負面形象，台北市政府市場處和經濟部狠砸1億重整士林市場地下美食街，在2025年4月重新開幕，希望甩開過往髒亂形象變得乾淨又整潔，還提供冷氣免費吹到飽，讓遊客瞬間改觀。
此外，針對攤商開出天價讓客人當盤子問題，不只嚴格要求「標價透明」，2024年9月1日當地還舉辦為期3個月的「平價水果攤」，試圖扭轉民眾及各地觀光客對士林夜市「水果天價」的既定印象，提供兼顧合理價位與優良品質的水果，每盒要價約100元至150元，且設立在交通便利的地方，藉此吸客創造正面形象。
評價穩住4顆星！士林夜市仍遭饒河超車：攤商盼振興
士林夜市近年來致力改革，半年來多數民眾也給予正面評語「真的很大，大人小孩都能玩，吃的東西很多」、「平日晚上不知道要幹嘛的好去處」、「仍然值得來逛逛，感覺沒以前那麼擁擠，東西也多了些」，而Google上已累積超過2萬人評價，但依舊維持4.1顆星高分。
不過當地人潮雖然有增加仍不如預期，根據交通部觀光署《113年來台旅客消費及動向調查報告》，來台旅客最常造訪的夜市中，饒河街夜市以35.63%居冠，士林夜市則為31.09%正式被超車，也讓士林夜市振興問題再度浮上檯面，多數攤商也希望未來除了持續優化環境，還可以藉由更多活動行銷，使得士林夜市重回過去榮景。
資料來源：網路溫度計、交通部觀光署、台北旅遊網
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《網路溫度計》公布「2026全台十大商圈聲量排行」，本次透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查2025年9月14日至2026年3月15日各大商圈網路聲量，本屆第1名無懸念由台北「士林觀光夜市商圈」奪得，以網路聲量3萬2895筆壓倒性奪冠，第2名「逢甲商圈」與其差距4699筆。
本次榜單大洗牌，士林夜市在2025排行第3，今年一口氣衝上榜首位置，2025商圈冠軍「大甲商圈」則未擠進排行；排行榜中還多出6大新面孔，包括台北中山商圈、桃園中原商圈、台北南機場商圈、高雄三多商圈、台北西門町商圈和台北光華夜市等，而排行幾乎由北部商圈包辦，10個裡面就有6個北部商圈，代表北部商圈聲量依舊強勢。
本次「士林夜市」重返榮耀奪得冠軍，士林夜市是台北規模最大、最知名的觀光夜市，加上交通方便鄰近捷運劍潭站，商圈內美食雲集，如豪大大雞排、士林大香腸、藥燉排骨、蚵仔煎等都是必買小吃，且兼具流行服飾與遊樂攤位，是體驗台北夜生活必訪的景點，成為海內外知名觀光夜市，吸引眾多觀光客造訪。
士林夜市名氣甚至紅到國外，商圈內多間老牌小吃榮獲米其林必比登推薦，包括連續多年入榜的「好朋友涼麵」、開店超過40年老店「海友十全排骨 」、30年老字號「鍾記原上海生煎包」等，都是老饕認證的國際級美味。
值得一提的是，近年來士林夜市常被評價已衰退沒落，面臨人潮下滑、商品重複性高及價格偏貴等問題，甚至還多次爆出「天價水果」爭議，加上新冠肺炎疫情重創，商圈內接連貼出頂讓公告，人氣不如以往，街道一片冷清被形容「跌落神壇」。
士林夜市為了擺脫「坑殺觀光客」、「人潮銳減」等負面形象，台北市政府市場處和經濟部狠砸1億重整士林市場地下美食街，在2025年4月重新開幕，希望甩開過往髒亂形象變得乾淨又整潔，還提供冷氣免費吹到飽，讓遊客瞬間改觀。
士林夜市近年來致力改革，半年來多數民眾也給予正面評語「真的很大，大人小孩都能玩，吃的東西很多」、「平日晚上不知道要幹嘛的好去處」、「仍然值得來逛逛，感覺沒以前那麼擁擠，東西也多了些」，而Google上已累積超過2萬人評價，但依舊維持4.1顆星高分。
不過當地人潮雖然有增加仍不如預期，根據交通部觀光署《113年來台旅客消費及動向調查報告》，來台旅客最常造訪的夜市中，饒河街夜市以35.63%居冠，士林夜市則為31.09%正式被超車，也讓士林夜市振興問題再度浮上檯面，多數攤商也希望未來除了持續優化環境，還可以藉由更多活動行銷，使得士林夜市重回過去榮景。