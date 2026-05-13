2026年第37屆金曲獎頒獎典禮將在6月27日登場，入圍名單於今（13）日下午1點準時公開，《NOWNEWS今日新聞》將為各位帶來入圍者、入圍作品不斷更新。目前最佳華語女歌手（歌后）入圍呼聲最高的人選有蔡依林、曾沛慈、葛仲珊；最佳華語男歌手（歌王）呼聲最高的入圍者則有盧廣仲、林宥嘉、張震嶽。最終誰有搶奪歌王、歌后的資格，粉絲拭目以待。

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蔡依林入圍呼聲高　上次封后已是19年前

天后蔡依林暌違多年再以專輯《Pleasure》強勢回歸樂壇，暗黑曲風與大膽造型一曝光便掀起熱議，也讓外界看好她再度叩關金曲歌后。事實上，她上次封后已是19年前，當時蔡依林憑藉《舞孃》奪下金曲獎「最佳國語女歌手」，此後雖多次以作品入圍、獲獎，卻始終與歌后寶座擦肩而過。如今新作話題與口碑齊發，也讓不少粉絲直呼：「這次沒入圍真的說不過去。」

曾沛慈人氣高漲　粉絲敲碗她搶歌后

曾沛慈自第2屆《超級星光大道》出道後，以〈一個人想著一個人〉、〈愛情怎麼喊停〉等夯曲累積高人氣，出道19年來始終擁有穩定歌迷支持。不過，擁有絕佳唱功的她卻至今未曾抱回金曲獎，讓不少粉絲大感意外。近來她參戰《乘風2026》（《浪姐7》）表現亮眼，再度憑歌聲掀起話題，隨著專輯《下週同樣時間》獲得好評，也讓外界看好她有望首度叩關金曲歌后。

▲曾沛慈入圍金曲獎最佳華語女歌手的呼聲極高。（圖／微博＠曾沛慈）
▲曾沛慈入圍金曲獎最佳華語女歌手的呼聲極高。（圖／微博＠曾沛慈）
⭐第37屆金曲獎入圍名單如下（13:00後開始更新）

【演唱類 - 出版獎】

✩年度專輯獎

✩年度歌曲獎

✩最佳華語專輯獎

✩最佳台語專輯獎

✩最佳客語專輯獎

✩最佳原住民語專輯獎

✩最佳 MV 獎

【演唱類 - 個人獎】

✩最佳作曲人獎

✩最佳作詞人獎

✩最佳編曲人獎

✩最佳專輯製作人獎

✩最佳單曲製作人獎

✩最佳華語男歌手獎

✩最佳華語女歌手獎

✩最佳台語男歌手獎

✩最佳台語女歌手獎

✩最佳客語歌手獎

✩最佳原住民語歌手獎

✩最佳樂團獎

✩最佳演唱組合獎

✩最佳新人獎

【演奏類 - 出版獎】

✩演奏類最佳專輯獎

【演奏類 - 個人獎】

✩演奏類最佳專輯製作人獎

✩演奏類最佳作曲人獎

【技術類 - 個人獎】

✩最佳裝幀設計獎

【技術類 - 出版獎】

✩最佳演唱錄音專輯獎

✩最佳演奏錄音專輯獎

【評審團獎】

✩評審團獎

【特別貢獻獎】

✩特別貢獻獎

⭐第37屆金曲獎頒獎典禮時間&地點

頒獎典禮日期：2026年6月27日（六）
紅毯時間：下午5點
典禮時間：下午7點
典禮地點：台北小巨蛋

⭐第37屆金曲獎頒獎典禮播出平台

電視轉播：台視
網路直播：金曲獎YouTube

⭐第37屆金曲獎主持人、評審團

典禮主持人：A-Lin（尚未正式官宣）
評審團主席：黃韻玲（尚未正式官宣）


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藍詩孟編輯記者

畢業於文化大學新聞學系、在新聞業打滾第6年的編輯，目前專攻娛樂議題，長期關注影視圈動態與明星生活點滴。熱愛挖掘八卦、追尋真相，並在龐雜的訊息洪流中，為讀者篩選最有價值、最具討論度的內容。平時不僅密切留...