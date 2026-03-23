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▲現場超過200名粉絲、球迷在等李珠珢（左）。（圖／記者張一笙攝）

親曝暫停韓職應援 今年將調整步調

▲有粉絲特地準備花給李珠珢。（圖／記者張一笙攝）

一度取消關注IG 分道揚鑣早有徵兆

▲有球迷打扮成史努比，記者問他會什麼這樣裝扮，對方表示：「因為李珠珢喜歡狗，所以扮成這樣。」（圖／記者張一笙攝）

韓籍啦啦隊女神李珠珢日前宣布退出韓國職棒KBO LG雙子啦啦隊，又休息近3個月，原本預計登上經典賽應援，最後卻打水漂，發展卡關一度讓粉絲擔憂，但今（23）日下午她抵達桃園國際機場，現場湧入超過200名粉絲與球迷接機，據悉她已決定將工作重心放在台灣，全心為中職應援。其實在返台前兩天，李珠珢就已透過社群平台向粉絲說明，今年將不會繼續參與韓國職棒KBO LG雙子的應援工作，並坦言自己「需要一段時間休息與調整」，這段發言也被外界解讀為她職涯規劃的重要轉折，讓不少粉絲既驚訝又期待她下一步發展。《NOWNEWS今日新聞》掌握，李珠珢未續約LG雙子的背後，其實早有跡象，去年11月她原本以韓國代表身分，前往東京巨蛋參與經典賽應援，不過在本月初剛結束的經典賽卻因行程安排與協調問題未能成行，知情人士透露，當時由LG雙子應援團主導的國家應援計畫，曾嘗試協調並安排讓她參與，但結果卻不盡理想，最終雙方分道揚鑣。在無法參與東京巨蛋應援後，李珠珢曾取消追蹤LG雙子與所屬經紀公司「正娛樂」的官方IG，外界當時就認為雙方關係出現變化，儘管後續重新追蹤，但最終仍未出現在2026賽季應援名單中，也正式宣告她與LG雙子的合作畫下句點，短期內將不會在蠶室棒球場看到她的身影。此次回到台灣，現場粉絲準備花束、布條與各式應援物，展現滿滿支持，外界普遍認為，李珠珢公開宣布離開LG雙子後，將把重心轉向台灣市場，甚至可能全面投入台灣應援活動，尤其與她私交甚篤的韓國粉絲甚至已經在台北租房，更是讓不少球迷認為李珠珢將專心在台灣應援。隨著李珠珢相隔113天正式回歸大眾視野，未來動向備受關注，也讓台灣粉絲更加期待她接下來的發展。