氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，近期天氣呈現溫暖穩定型態，今（23日）、明兩天微弱鋒面滯留北部海面，各地多為晴朗、易起霧型態，中南部白天高溫可達33度以上，宛如夏天，早晚則偏涼，東半部偶有零星降雨機率。周三至周四雲量略增，降雨機率小幅提升；周五下半天至周六鋒面掠過，北部與東半部有局部短暫雨，氣溫略降。周日後再轉晴熱，下周初另一鋒面影響，天氣變化仍需觀察。
白天熱如夏天！中南部高溫飆33度 北部注意濃霧
吳德榮指出，昨日全台各地高溫約落在29至34度之間，整體偏暖。今晨觀測顯示，北部海面出現低雲或霧，並擴散至部分西北側陸地區域；東南部外海則有降水回波，東南部有零星降雨情況，另外基隆、桃園、新竹也出現濃霧現象。氣溫方面，清晨低溫較昨日略為回升，截至清晨5時12分，各地平地最低溫大致落在16至17度。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬結果，今、明（23、24日）兩天有微弱鋒面停留在北部海面附近，整體天氣維持穩定，各地大多晴朗，但清晨及夜間容易出現霧。
白天氣溫偏高，中南部甚至有「熱如夏」的感受，高溫可達33度以上，早晚則略有涼意；東半部偶爾有局部短暫降雨機會。今日各地氣溫預測為北部17至28度、中部16至31度、南部16至33度、東部16至32度。
周三起兩波鋒面接力通過！北、東部降雨 下周又會變天
周三、周四（25、26日）受弱鋒面前緣雲系影響，雖然影響程度有限，但北台灣雲量會稍微增加，高溫略降；中南部白天仍維持偏熱型態，東半部降雨機率則略為提高。
至於周五（27日）下半天至周六（28日），將有一道結構鬆散的微弱鋒面快速通過，各地雲量增加，北部與東半部可能出現局部、短暫降雨，整體氣溫也會小幅下降。
周日及下周一（29、30日）天氣再度轉為晴朗穩定，各地回到「熱如夏」型態，僅東半部仍有零星短暫雨機會。下周二、三（31日、1日）則有另一道鋒面接近影響，北部與東半部再轉為局部短暫降雨，氣溫略為下滑。由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬結果差異較大且持續調整，後續天氣變化仍需密切觀察。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
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吳德榮指出，昨日全台各地高溫約落在29至34度之間，整體偏暖。今晨觀測顯示，北部海面出現低雲或霧，並擴散至部分西北側陸地區域；東南部外海則有降水回波，東南部有零星降雨情況，另外基隆、桃園、新竹也出現濃霧現象。氣溫方面，清晨低溫較昨日略為回升，截至清晨5時12分，各地平地最低溫大致落在16至17度。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬結果，今、明（23、24日）兩天有微弱鋒面停留在北部海面附近，整體天氣維持穩定，各地大多晴朗，但清晨及夜間容易出現霧。
白天氣溫偏高，中南部甚至有「熱如夏」的感受，高溫可達33度以上，早晚則略有涼意；東半部偶爾有局部短暫降雨機會。今日各地氣溫預測為北部17至28度、中部16至31度、南部16至33度、東部16至32度。
周三、周四（25、26日）受弱鋒面前緣雲系影響，雖然影響程度有限，但北台灣雲量會稍微增加，高溫略降；中南部白天仍維持偏熱型態，東半部降雨機率則略為提高。
至於周五（27日）下半天至周六（28日），將有一道結構鬆散的微弱鋒面快速通過，各地雲量增加，北部與東半部可能出現局部、短暫降雨，整體氣溫也會小幅下降。
周日及下周一（29、30日）天氣再度轉為晴朗穩定，各地回到「熱如夏」型態，僅東半部仍有零星短暫雨機會。下周二、三（31日、1日）則有另一道鋒面接近影響，北部與東半部再轉為局部短暫降雨，氣溫略為下滑。由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬結果差異較大且持續調整，後續天氣變化仍需密切觀察。