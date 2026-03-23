中東戰火點燃後，荷姆茲海峽已成為關鍵戰場，伊朗阻礙大量石油從這條狹窄卻重要的水道通行，從而給美國及其盟友、市場都造成經濟損失，以藉此獲得更多籌碼。有外媒引述全球多間企業領導人分析，2週內就必須找到解決方案，否則油價將進一步飆升，經濟將不得不開始為能源短缺和工業活動萎縮做準備。
根據財經外媒《CNBC》報導，儘管近年企業高管們已經習慣不確定性，但美伊戰爭的潛在影響，尤其是川普不斷給出又變更的時間表，仍令市場感到焦慮不安，美股這幾週表現不佳，而且下跌的不僅是風險資產，就連黃金、債券等避險資產也未能倖免。
目前，企業高層普遍認為，若川普政府及其盟友無法在2週內解決荷姆茲海峽重新開放一事，企業就必須假設這場衝突至少會持續到年中，最糟情況甚至不排除到年底。處於風暴核心的能源業者坦言，目前很難準確判斷哪個可能性更大，只能盡可能針對未來情景做規劃。
聯合航空公司執行長寇比（Scott Kirby）上週五表示，正在為油價達到每桶175美元，以及油價在2027年之前保持在每桶100美元以上做準備，儘管這項預測有可能不會實現，但確實有理由未雨綢繆。
一位科技業的財務長也指出，雖然他所在的產業看似不必擔心油價的直接波動，但這並不代表可以忽視間接影響，對於一家全球性的企業而言，這意味著來自世界各地的壓力，尤其是在中東地區：「消費者需求最終會影響企業需求，進而直接影響我們的業務。」
能源和大宗商品市場專家基爾杜夫（John Kilduff）認為，現在正處於一個關鍵時期，如果市場判斷情況會持續到年中，那麼4月1日之後就會進入下一階段的重新定價，屆時原油價格恐將遠超每桶100美元，那他就會開始擔心供應短缺的問題，尤其是在亞洲：「你會看到印度、日本和韓國等地出現能源短缺。他們將開始縮減工業生產。他們必須節約能源才能維持正常運轉。」
儘管美國、日本等國都會釋放戰略儲備，但基爾杜夫直言，缺口實在太大，這種方式無法長期奏效，如果真有什麼好消息的話，那就是目前還沒有太多理由擔心美國本身，短期內市場供應仍相對充足，這波油價上漲對美國經濟的衝擊，不如上世紀70年代石油危機那麼嚴重，美國石油進口主要來自加拿大，此外美國還擁有委內瑞拉的石油資源，與美國頁岩油不同，委內瑞拉的石油更適合墨西哥灣沿岸煉油廠的作業。
基爾杜夫並補充說，即使局勢緩和，價格回調也將是一個非常謹慎、緩慢的過程，回落到70美元或60美元的區間將更加困難，接下來的2週是重中之重：「100美元很可能成為新的底部，如果海峽安全問題沒有取得實質進展，市場將失去所有信心，供應短缺的影響將開始顯現。」
原文連結：The economy has a Strait of Hormuz deadline for Trump: Two weeks
我是廣告 請繼續往下閱讀
目前，企業高層普遍認為，若川普政府及其盟友無法在2週內解決荷姆茲海峽重新開放一事，企業就必須假設這場衝突至少會持續到年中，最糟情況甚至不排除到年底。處於風暴核心的能源業者坦言，目前很難準確判斷哪個可能性更大，只能盡可能針對未來情景做規劃。
聯合航空公司執行長寇比（Scott Kirby）上週五表示，正在為油價達到每桶175美元，以及油價在2027年之前保持在每桶100美元以上做準備，儘管這項預測有可能不會實現，但確實有理由未雨綢繆。
一位科技業的財務長也指出，雖然他所在的產業看似不必擔心油價的直接波動，但這並不代表可以忽視間接影響，對於一家全球性的企業而言，這意味著來自世界各地的壓力，尤其是在中東地區：「消費者需求最終會影響企業需求，進而直接影響我們的業務。」
能源和大宗商品市場專家基爾杜夫（John Kilduff）認為，現在正處於一個關鍵時期，如果市場判斷情況會持續到年中，那麼4月1日之後就會進入下一階段的重新定價，屆時原油價格恐將遠超每桶100美元，那他就會開始擔心供應短缺的問題，尤其是在亞洲：「你會看到印度、日本和韓國等地出現能源短缺。他們將開始縮減工業生產。他們必須節約能源才能維持正常運轉。」
儘管美國、日本等國都會釋放戰略儲備，但基爾杜夫直言，缺口實在太大，這種方式無法長期奏效，如果真有什麼好消息的話，那就是目前還沒有太多理由擔心美國本身，短期內市場供應仍相對充足，這波油價上漲對美國經濟的衝擊，不如上世紀70年代石油危機那麼嚴重，美國石油進口主要來自加拿大，此外美國還擁有委內瑞拉的石油資源，與美國頁岩油不同，委內瑞拉的石油更適合墨西哥灣沿岸煉油廠的作業。
基爾杜夫並補充說，即使局勢緩和，價格回調也將是一個非常謹慎、緩慢的過程，回落到70美元或60美元的區間將更加困難，接下來的2週是重中之重：「100美元很可能成為新的底部，如果海峽安全問題沒有取得實質進展，市場將失去所有信心，供應短缺的影響將開始顯現。」
原文連結：The economy has a Strait of Hormuz deadline for Trump: Two weeks
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。