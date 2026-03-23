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伊朗戰爭爆發後，伊朗境內全球最大天然氣田「南帕爾斯」（South Pars）、波斯灣多國能源設施陸續遭到報復襲擊，包含卡達的工業大城、能源樞紐-拉斯拉凡（Ras Laffan），卡達能源公司執行長卡比（Saad al-Kaabi）先前曾表示，伊朗的攻擊破壞了該公司17%的液化天然氣（LNG）出口生產設施，修復時間恐長達3到5年。有英媒22日報導指出，未來10天波灣液化天然氣（LNG）供應將會中斷，各國都面臨LNG供應的斷崖式下滑，特別亞洲就購買了波灣近90%的LNG產量，包含台灣在內的國家不排除將出現嚴重能源短缺。根據《金融時報》報導，在衝突爆發後不久，伊朗就封鎖了荷姆茲海峽，而供應全球1/5液化天然氣的卡達被迫停止出口，由於許多在卡達和阿拉伯聯合大公國裝載LNG的運輸船，在戰爭爆發前就已經出發、開往目的地，所以有些客戶現在才開始要感受到供應中斷的滋味。報導指出，高度依賴進口能源來維持經濟運轉的國家，不是被迫支付高價來競爭LNG供應，要不就是改用其他燃料，甚至被迫減少家庭和企業的能源消耗，已經有亞洲國家採取週休3日之類的措施。報導警告，巴基斯坦的處境尤其危險，以去年為例，該國近99%的LNG進口來自卡達，最後一批從拉斯拉凡港運抵的LNG貨物，時間點恰好落在伊朗戰爭爆發的第2天和第3天，知情人士透露，該國的2座LNG進口終端已將營運規模縮減至正常水平的1/6，月底就會完全停止天然氣輸送。巴基斯坦天然氣港公司（Pakistan GasPort）董事長艾哈邁德（Iqbal Ahmed）坦言，將在未來幾天內耗盡庫存，之後將「徹底斷氣」，不知道下一批貨物何時才能到港。雖然巴基斯坦國有液化天然氣公司（Pakistan LNG）也聯繫了歐洲、阿曼、美國、亞塞拜然和非洲的供應商，但報價太高，讓巴基斯坦無法接受。至於台灣，報導提到，身為波灣液化天然氣最大的買家之一，原本已逐漸淘汰核能並從煤炭轉向天然氣、再生能源，戰爭爆發後，台灣迅速採取行動，確保了替代貨物的供應，但若荷姆茲海峽未能盡快恢復通行，等夏季用電高峰一到，仍不排除出現供電壓力。原文連結：