紅茶巴士創辦人、老闆娘王茹近期因失言爆發爭議，她原為分享創業歷程的影片，卻因回嗆網友「青鳥」相關言論遭炎上，最後王茹刪除留言並公開道歉，表示未來將暫停個人社群發言。事件曝光後，紅茶巴士的背景也一一被挖出，創辦人王茹為中國籍女子，嫁來台灣後創辦紅茶巴士，曾以平價紅茶打響名號，初期一杯只要20元就能喝到古早味紅茶冰，而被大讚CP值高，3年內迅速展店百家，台中「店王」1個月淨賺17萬元，甚至延伸推出新品牌「阿檸」。
紅茶巴士起源自台中！早期一杯20元、3年展店百間
「紅茶巴士 Black Tea Bus」創立於2022年，品牌起源於台中，由中國籍女子王茹嫁來台灣後創立，隸屬旺來餐飲有限公司，主打復古工業風結合巴士元素的設計風格。據悉，王茹的個人帳號顯示目前管理6家公司、4個品牌與超過300間門市，自稱從上海來台灣7年，並以台灣媳婦身分經營事業。
紅茶巴士在短短三年間迅速拓展，門市數量突破百間，目前遍布雙北、桃園、新竹及台中等地。今年1月粉專曾拍片揭露，台中「店王」逢甲站1個月收入能淨賺17萬，且店長才23歲，最初僅砸130萬元投資，一度引起熱議。
紅茶巴士初期以古早味紅茶冰為主打商品，其中招牌巴士紅茶曾以20元銅板價吸引大量消費者，甚至被PTT網友稱讚平價又好喝，但目前一杯售價已漲價到25元。除了紅茶巴士外，也延伸推出新品牌「阿檸」，由自稱「飲料楷哥」的旺來餐飲執行長吳楷鈞負責經營。
紅茶巴士老闆娘「嗆青鳥」遭炎上！火速刪文道歉：不成熟
整起事件源於王茹日前發布一段影片，分享自己從中國來台發展，如何在三年內將品牌拓展至百家分店的過程，並談及經營理念與成功經驗。不過影片曝光後，留言區出現批評聲音，老闆娘隨即回應：「請你們這些青鳥多曬曬太陽吧，不要永遠活在陰暗面裡，我在台灣生活7年了，並且拿了台灣護照，認真生活努力工作，你們還是嘴下留情吧。」
王茹言論被截圖後迅速遭到炎上，隨著爭議持續擴大，她後續刪除該則留言，並發文道歉表示，自己並未充分理解該詞彙在台灣社會中的敏感意涵，僅是以個人直覺回覆，「這是我的失職與不成熟」，並向所有因此感到不適或被冒犯的人致上歉意。她也強調，未來將暫停個人社群發言，把重心放回品牌產品與服務，同時承諾日後在公開言論上會更加謹慎，並重新審視自身身分與在台灣社會中的定位。
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「紅茶巴士 Black Tea Bus」創立於2022年，品牌起源於台中，由中國籍女子王茹嫁來台灣後創立，隸屬旺來餐飲有限公司，主打復古工業風結合巴士元素的設計風格。據悉，王茹的個人帳號顯示目前管理6家公司、4個品牌與超過300間門市，自稱從上海來台灣7年，並以台灣媳婦身分經營事業。
紅茶巴士在短短三年間迅速拓展，門市數量突破百間，目前遍布雙北、桃園、新竹及台中等地。今年1月粉專曾拍片揭露，台中「店王」逢甲站1個月收入能淨賺17萬，且店長才23歲，最初僅砸130萬元投資，一度引起熱議。
紅茶巴士老闆娘「嗆青鳥」遭炎上！火速刪文道歉：不成熟
整起事件源於王茹日前發布一段影片，分享自己從中國來台發展，如何在三年內將品牌拓展至百家分店的過程，並談及經營理念與成功經驗。不過影片曝光後，留言區出現批評聲音，老闆娘隨即回應：「請你們這些青鳥多曬曬太陽吧，不要永遠活在陰暗面裡，我在台灣生活7年了，並且拿了台灣護照，認真生活努力工作，你們還是嘴下留情吧。」
王茹言論被截圖後迅速遭到炎上，隨著爭議持續擴大，她後續刪除該則留言，並發文道歉表示，自己並未充分理解該詞彙在台灣社會中的敏感意涵，僅是以個人直覺回覆，「這是我的失職與不成熟」，並向所有因此感到不適或被冒犯的人致上歉意。她也強調，未來將暫停個人社群發言，把重心放回品牌產品與服務，同時承諾日後在公開言論上會更加謹慎，並重新審視自身身分與在台灣社會中的定位。