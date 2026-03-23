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陸軍第八軍團所屬步兵117旅遺失近8000發的5.56公厘子彈彈殼，迄今仍不知去向，創歷年之最。對此，國防部長顧立雄今日表示，經過清查實彈是沒有任何短缺的情況，帳籍不符的情況將進行調查，當然同時也請檢調單位介入來進行調查。據網路媒體「鉅聞天下」報導，陸軍八團軍117旅是從今年1月起即陸續遺失5.56公厘子彈，直到最近國軍進行械彈清點時，才發現117旅共遺失近8箱（每箱1120發）的5.56公厘子彈。知情人士則透露，目前所清查到的都是已擊發，並繳回庫儲的空彈殼，但這批空彈殼是如何不見，目前包括陸軍司令部及八軍團組成專案小組進行全面性的清查，就連陸軍司令呂坤修上將都進駐117旅指揮調查，未來只要是失職人員均將嚴懲不怠。立院外交及國防委員會今日聯席審查「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」案，顧立雄並於會前受訪。針對117旅遺失近8000發的5.56公厘子彈彈殼，顧立雄表示，現在是在檢查的時候，發現它是就空彈殼的部分，跟帳籍的資料不符啦。實彈是沒有任何短缺的情況。就跟這個帳籍不符的情況，軍方進行調查，那當然同時也請檢調單位介入來進行，如果有詳細的狀況，會再跟各位報告。