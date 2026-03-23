我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《手札情緣》男主角對女主角的深情，讓觀眾深深感動，也逼出許多眼淚。（圖／摘自IMDb）

▲《亂世佳人》已是快90年前的電影，催淚力量依舊不減。（圖／摘自IMDb）

▲《麻雀變鳳凰》雖是喜劇收場，還是讓很多觀眾感動落淚。（圖／摘自IMDb）

電影類型百百種，有的讓人哈哈大笑，也有的讓人毛骨悚然，卻有一種片容易刺激賣座熱潮：催淚影片。和幾百人在戲院的黑暗空間裡同聲一哭，對許多觀眾是很舒爽的體驗，更會吸引其他人來挑戰看看自己的淚腺發達程度。根據英國的調查，將近2/5的受訪民眾認為《鐵達尼號》史上最好哭，其中甚至包括34%的男性，連硬漢也為之潸然淚下，得到1/5票數的《手札情緣》緊追在後榮登亞軍。催淚電影常能造成票房熱潮，不只是近來在台刷新國片史上最賣座數字紀錄的《陽光女子合唱團》，讓觀眾哭濕好幾包面紙，《鐵達尼號》也曾在全球各地屢破票房紀錄，一堆粉絲進戲院一看再看，每次都哭到停不下來。李奧納多狄卡皮歐扮演的傑克為了讓凱特溫絲蕾飾演的蘿絲能在船難中逃生，自己失去寶貴的生命，讓銀幕下成了一片淚海，突顯悲劇愛情的威力，亞軍《手札情緣》也有類似的效果。儘管親情、友情也都能打動人心，但催淚電影讓觀眾難壓抑淚水的點，大都是愛情。榜上高居前3名的《鐵達尼號》、《手札情緣》、《第六感生死戀》，都是以讓人傷感的愛情發展賺走眼淚，而且3部電影不約而同焦點都是男主角對女主角的深情，或許要感動女性並不特別難，而要讓男性也能落淚，必須要有讓他們看到心有戚戚焉的情節，兩性的淚水一起奪下，才能讓片子登進「史上最催淚」排行榜。現代觀眾往往認為早年的影片在敘事手法、節奏上已顯得陳舊，但最催淚電影排行榜的第4、5名分別是距今快89年與84的《亂世佳人》和《北非諜影》，顯然經典的實力不容懷疑，任何世代的觀眾都難擋威力。《亂世佳人》呈現戰爭後為了生存而拚搏的殘酷，女主角發誓再也不讓家人挨餓是片中的一大高潮，《北非諜影》則有為了大義捨棄愛情的動人主題，催淚效果未因時代變遷降低。有趣的是，哀傷的影片讓觀眾灑下大把眼淚不稀奇，喜劇竟也能擠上催淚電影榜：《愛是您，愛是我》、《麻雀變鳳凰》、《新娘百分百》分別排在第6、7、8名，片子裡的感情不見得不圓滿，卻仍讓觀眾感動落淚，編導演的表現值得肯定。